Efter milliongevinst i 2018: Hushjælperes "glemte" skat og moms skal igen kulegraves

Skattestyrelsen har fået lov til igen at jagte skat og moms, som hushjælpere på nettet har glemt at betale. Forrige år endte jagten på reguleringer med regulering for millioner.

Hver dag bliver tusindvis af tjenester byttet mellem danskere med en hurtig mobilepaybetaling eller kontanter. Og en del af dem glemmer bevidst eller ubevidst at give en skærv til skattevæsenet ved samme lejlighed.

Det fandt Skattestyrelsen ud af efter et check forrige år, og nu gentager man derfor succesen.

Skattestyrelsen har af Skatterådet igen fået lov at indhente oplysninger blandt de såkaldt platformsbaserede tjenester. Det er en form for opslagstavler på nettet, hvor man kan søge hjælp til alle former for tjenester og hushjælp.

»Vores kontrol i 2018 førte til et stort antal reguleringer og afslørede, at mange borgere, som har udført arbejde via platformene, mangler et grundlæggende kendskab til skattereglerne,« siger Camilla Hesselby, som er underdirektør i Skattestyrelsen.

Fejlen kan både være, at de glemmer at indberette deres indtægter til skat, eller de har så stor en indtjening, at det retteligt er en forretning, som de skal betale moms af.

I begyndelsen af 2018 hentede Skattestyrelsen oplysninger fra fem forskellige platform, og i alt 844 borgere blev udtaget til kontrol.

Det første til reguleringer i 95 pct. af sagerne for et samlet beløb på ca. 9 mio. kr.

Dertil kommer de penge, som kommer ind i moms, fordi udbyderne af tjenesterne fandt ud af, at de havde oversteget en indtægt på 50.000 kr., og så skal de momsregistreres.

Skattemyndighederne har ikke direkte adgang til de indtægter, borgerne får via arbejdsplatformene, det skal borgerne selv indberette. Derfor har Skattestyrelsen måttet indhente en særlig tilladelse fra Skatterådet til at trække oplysninger om borgere på de forskellige platforme..

Udover de indtægter, der triller ind som en direkte konsekvens af kontrollen, håber Skattestyrelsen også at gøre folk opmærksom på, at de skal indberette deres indtjening selv. Og får så også at vide, at der bliver gennemført kontroller engang imellem.