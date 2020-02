Verdens rigeste sagsøgt af kærestes bror

Jeff Bezos er blevet sagsøgt for ærekrænkelse af sin kæreste bror i en speget sag om afpresning og selfies under bæltestedet.

Verdens rigeste mand, Amazon-stifter Jeff Bezos, er blevet sagsøgt for ærekrænkelse af sin kærestes bror, Michael Sanchez.

Beskyldningerne går på, at Bezos har spredt falske rygter blandt journalister om, at Sanchez skulle have lækket nøgenbilleder af Bezos til magasinet The National Enquirer.

Det skriver bl.a. Wall Street Journal og CNBC.

Bezos’ sikkerhedschef er også en del af søgsmålet, der er indgivet ved en domstol i Los Angeles fredag.

»Min client har valgt at adressere søgsmålet i retten, og det vil vi snart gøre,« siger en advokat for Bezos til CNBC.

The National Enquirer offentliggjorde for et år siden intime beskeder og billeder, som Amazon-topchefen havde sendt til sin kæreste, Lauren Sanchez, der er tidligere tv-vært.

Bezos anklagede sidste år The National Enquirers udgiver, AMI, for at afpresse ham ved at true med at offentligøre billeder - inklusiv et selfie »under bæltestedet.«

Efterfølgende bad Bezos ifølge CNBC sin sikkerhedschef om at undersøge, hvordan magasinet havde fået fat i de private beskeder og billeder. Og han nåede frem til, at Michael Sanchez var kilden, og at han havde modtaget 200.000 dollar for at The National Enquirer kunne bruge billederne.

Sanchez har afvist beskyldningerne, men i retssagen mod Bezos medgiver han, at han indgik en fortrolig aftale om et »strategisk samarbejde« med The National Enquirers udgiver.