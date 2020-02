Tesla-aktien i vild stigning

Elbilproducenten stiger 16 pct. på børsen efter et par mindre investeringshuse har hævet kursmålet.

Det begynder for alvor at gøre ondt på de investorer, der har satset på, at Tesla-aktien skal få klø.

Mandag stiger aktien 16 pct., efter en mindre investeringsbutik lørdag analyserede sig frem til, at Tesla er mellem 700-4.000 dollar værd pr. aktie om fem år (Tesla handler i øjeblikket til ca. 750 dollar - omkring en tredobling siden juni 2019).

Derudover har finanshuset Argus - ligeledes en mindre aktør - hævet sit kursmål for Tesla til 808 dollar. Det er det højeste kursmål på Wall Street.

Den store kursstigning tyder på, at hedgefonde og andre, som har spekuleret i kursfald, befinder sig i et investor-mareridt af en anden verden kaldet et short squeeze.

Når man som investor shorter, spekulerer man i kursfald og tjener penge, når en aktie falder. Modsat taber man penge, når den stiger.

Hvis man har shortet x antal aktier, skal man købe det samme antal tilbage for at lukke væddemålet.

Men når aktien stiger, bliver det selvsagt dyrere, og det er opskriften på et short squeeze.

For hvis mange pludselig vil ud af væddemålet, sendes kursen i vejret i takt med, at de køber aktier for at lukke væddemålet, og så bliver det stadig dyrere for de tilbageværende.

De må enten acceptere store papirtab eller afblæse væddemålet og gå fattigere i seng.

Tesla har i flere år været en kampplads for investorer, og ved den seneste opgørelse var knap 20 pct. af de udestående aktier shortet ifølge tal fra dataudbyderen Sentieo.

Bulls, investorer der er positive omkring aktien, mener at Tesla kan se frem til massiv vækst og en lønsomhed, der er højere end traditionelle bilproducenter.

Bears, der er negative omkring aktien, mener at Tesla med en markedsværdi på mere end Ford, General Motors og Fiat Chrysler til sammen er dybt overvurderet.

Og tvivler på, at firmaet nogensinde for alvor kommer til at tjene penge - endsige noget der kan retfærdiggøre en værdi på næsten 140 mia. dollar efter dagens stigning.