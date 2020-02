B. Nygaard Sørensen omsætter for over 500 mio. om året. Nu er den 33 år gamle virksomhed gået konkurs.

Den store entreprenørvirksomhed B. Nygaard Sørensen A/S er taget under konkursbehandling i Sø- og Handelsretten. Det fremgår af et konkursdekret i Statstidende og bliver bekræftet af kuratellet, der består af advokater fra henholdsvis DLA Piper, Accura og Holst.

Som følge af konkursen er over 100 ansatte sendt hjem, og 18 byggepladser er blevet påvirket. B. Nygaard Sørensen omsatte senest i regnskabsåret 2017/2018 for over 500 mio. kr. og har ikke haft underskud i en årrække.

Derfor var egenkapitalen velpolstret på 72,7 mio. kr. efter det seneste regnskab, hvor forventningen til indeværende regnskabsår var et positivt og tilfredsstillende resultat.

Alligevel er det altså nu endt i en konkurs for B. Nygaard Sørensen, der blev stiftet i 1987 og gjorde sig inden for nybyggeri og renovering.

»Baggrunden for konkursen er vigende driftsresultater i 2019/2020, og at selskabets likviditet er blevet presset som følge af øget kapitalbinding i et antal omtvistede entreprisesager,« skriver kurator Henrik Sjørslev fra DLA Piper.

Han fortæller, at B. Nygaard Sørensen selv indgav konkursbegæring, fordi selskabet i sidste uge havde fået en afgørelse mod sig i en voldgiftssag, hvor betalingskravet er på 22 mio. kr.

Voldgiftssagen handler om MgO-plader, der tidligere har kastet andre entreprenørselskaber ud i konkurser.

I øjeblikket arbejder kuratellet på at se, hvilke entrepriser der kan overdrages til interesserede købere. Dette sker i samarbejde med nøglemedarbejdere fra B. Nygaard Sørensen. Medarbejderne er ansat på timebasis af konkursboet.

»Kuratorerne er i disse dage travlt beskæftiget med at sikre de igangværende entrepriser og afsøge muligheder for at overdrage hele eller dele af virksomheden til en ny ejer, så flest mulige arbejdspladser og værdier kan reddes,« skriver Henrik Sjørslev.

Den overvejende del af B. Nygaard Sørensen A/S’ omsætning har været i offentlige og statslige byggerier. Derudover har B. Nygaard Sørensen gennemført et stort antal renoveringer af andelsboligforeninger, ejerboligforeninger og almene boliger.

Blandt kunderne kan nævnes Carlsberg Byen og DTU i Lyngby.

B. Nygaard Sørensen er ejet af familien Nygaard Sørensen.