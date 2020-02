Storbritanniens "Bill Gates" risikerer udlevering til USA

Stifteren af Autonomy, som Hewlett Packard købte i 2011, risikerer at blive udleveret til USA i en svindelsag til 5 mia. kr.

Kasper Brøndgaard Andersen, f. 1986, er journalist på Finans. Kasper er uddannet fra Journalisthøjskolen i Aarhus og har siden 2009 været eksiljyde i København, hvor han startede med at dække energi og transport for Ingeniøren og kort arbejdede freelance for Radio24syv i Kairo under Det Arabiske Forår. Siden fik han smag for erhvervsjournalistik på først Energiwatch og siden Ritzau Finans. På Finans dækker Kasper energibranchen, M&A, transport og service, mens han i fritiden ser og spiller fodbold, løber maraton og læser alt af og om Warren Buffett.

Han blev engang beskrevet som Storbritanniens Bill Gates, men nu risikerer en britisk iværksætter at blive udleveret til USA på baggrund af anklager om svindel.

Mike Lynch, stifter af it-firmaet Autonomy, er blevet løsladt mod kaution i London, mens amerikanske myndigheder arbejder på at få fingrene i ham.

Det skriver CNBC.

It-kæmpen Hewlett Packard (HP) har sagsøgt Lynch ved Storbritanniens højesteret som følge af de tab, firmaet har indkasseret efter købet af Autonomy for næsten 11 mia. dollar i 2011.

Hewlett Packard mener, at Mike Lynch pustede værdien af Autonomy op, før it-selskabet begik en dyr fejltagelse og overtog firmaet.

Ifølge CNBC var Autonomy specialiseret i software, der leder i ustrukturerede data som emails og telefonsamtaler, og overtagelsen var et afgørende skridt i HP’s ambition om i stigende grad at være et softwareselskab frem for et hardwareselskab, som mest er kendt for sit salg af computere og printere.

Det viste sig imidlertid hurtigt, at overtagelsen af Autonomy - hvor HP måtte betale en præmie på 79 pct. ifht. markedsværdien - var en fiasko.

Allerede året efter overtagelsen måtte HP nedskrive værdien med 8,8 mia. dollars, HP’s topchef røg på porten, mens den efterfølgende CEO sidenhen har rettet sigtekornet mod Mike Lynch.

Anklagen går på, at Autonomy fuskede med sine regnskabstal for at pumpe sin omsætning i vejret forud for salget til HP.

HP vil have 5 mia. dollars af Mike Lynch, der afviser anklagerne.