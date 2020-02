Ejerleder vil sælge 185 år gammel virksomhed - står til at blive milliardær

Henrik Sørensen vil sælge en af Danmarks ældste virksomheder, som tjener styrtende med penge.

Med 185 år på bagen har den nordjyske pumpeproducent Desmi overlevet nederlaget ved Dybbøl Mølle i 1864, to verdenskrige, talrige økonomiske kriser og en truende konkurs.

Nu vil ejer og direktør Henrik Sørensen sælge virksomheden i en handel, der vil gøre ham og hans familie til milliardærer. Det skriver Børsen.

Henrik Sørensen har hyret Handelsbankens corporate finance-afdeling til at finde en køber til Desmi, som han og familien ejer 80 pct. af.

»Vi er inde i en rigtig god periode, og så må vi se, hvad den rigtige pris er. Men jeg er overbevist om, at Desmi er en virksomhed, der er penge værd,« siger Henrik Sørensen til Børsen.

Pumpevirksomheden med hovedsæde i Nørresundby stammer helt tilbage fra 1834. Dengang hed virksomheden "Henning Smiths Jernstøberi”, og produkterne talte bl.a. kirkeklokker, spytbakker og kakkelovne.

I dag sælger Desmi pumpeløsninger til først og fremmest skibs- og offshore-industrien på de globale markeder. Og det er en særdeles god forretning.

2019-regnskabet er endnu ikke offentliggjort, men kommer ifølge Børsen til at vise en omsætning på 1,6 mia. kr. og et overskud efter skat på over 200 mio. kr.

Henrik Sørensen tiltrådte som topchef i Desmi i 1996, og i 2003 fik han sammen med to andre direktører mulighed for at købe sig ind i firmaet. Siden har direktøren løbende øget sin ejerandel.

»Jeg skulle ud og låne alle pengene med pant i ejendom, og hvad der ellers var af muligheder,« har Henrik Sørensen tidligere fortalt til Finans.