Haldor Topsøe har fundet ny topchef i udlandet.

Det danske industriklenodie Haldor Topsøe skal have ny topchef.

Den nuværende topchef, Bjerne S. Clausen, har nemlig valgt at træde tilbage den 1. juni efter 40 år i virksomheden, heraf de seneste otte år i spidsen for det hele.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Haldor Topsøe, der er kendt for at fremstille løsninger til den kemiske industri.

Bestyrelsformand Jeppe Christiansen takker Bjerne S. Clausen for hans indsats gennem 40 år for Haldor Topsøe, der beskæftiger over 2.000 ansatte og omsætter for over 5 mia. kr. om året.

»Bjerne trækker sig tilbage efter en imponerende karriere. Som forsker og leder har han været en definerende figur i både Topsøes teknologiske og kommercielle udvikling,« siger han i pressemeddelelsen.

»Han (Roeland Baan, red.) har en bemærkelsesværdig global erfaring og har en bevist track record i at drive vækst, udvikle forretninger og bygge sammentømrede organisationer,« siger Jeppe Christiansen om den nye topchef.

Selv glæder Roeland Baan sig til det nye job, som betyder, at han flytter til Danmark, hvor Haldor Topsøe har hovedsæde i Kongens Lyngby.

»Jeg ser frem til at arbejde sammen med bestyrelsen og ledelsesholdet og samtidig lære Topsøes kunder og engagerede medarbejdere at kende,« siger han.

Familien bag Haldor Topsøe valgte i marts 2019 at sælge 30 pct. af den 80 år gamle virksomhed til den Singapore-baserede kapitalfond Temasek for en hemmelig pris.

Haldor Topsøe havde i 2018 et overskud efter skat på knap 500 mio. kr.