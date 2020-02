Ny overenskomst efter hårde forhandlinger: »Jeg er helt tryg ved, at vi rammer den lige i bulls eye«

Mere barsel til fædre, forøgelse af mindsteløn og grøn omstilling er kommet på den nye overenskomst i industrien.

Der er kommet en overenskomst på plads. Efter knap en måneds forhandlinger er CO-industri (anført af Dansk Metal) og Dansk Industri (DI) kommet frem til et forlig på treårige overenskomster.

230.000 lønmodtagere i industrien kan se frem til markante forbedringer af deres løn- og arbejdsvilkår. Sådan lyder det søndag på et pressemøde fra begge parter bestående af Lars Sandahl Sørensen, som er direktør i Dansk Industri, og Claus Jensen, formand for CO-industri og Dansk Metal.

»Det har været brutale, hårde og langvarige forhandlinger,« lød det fra Lars Sandahl Sørensen.

»Vi mødtes på den ene side med ret så høje forventninger fra lønmodtagersiden og på den anden siden et ønske om ikke at sætte virksomhedernes konkurrencekraft over styr. Vi har forhandlet på baggrund af en højkonjunktur, hvor de danske virksomheder heldigvis klarer sig godt.«

Hvad indeholder aftalen Fritvalgskontoen øges fra fire pct. til syv pct., og udvides også med øget frihed til børnefamilier, der nu både kan bruge kontoen til fravær ved barn til lægen og til at holde barns anden sygedag

Forældreorloven tilføjes med tre ugers øremærket forældreorlov til den anden forælder, således at der i alt er 16 ugers forældreorlov

Løn under sygdom forøges fra de nuværende ni uger til 14 uger

Forbedringer af arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår herunder forbedrede uddannelsesmuligheder

Pension til lærlinge fra den dag de fylder 18 i stedet for den dag, de fylder 20 år

Permanentliggørelse af aftalt uddannelse og øgede muligheder for uddannelse i opsigelsesperioden

Grønt ansvar: Vedvarende, systematisk og stærk samarbejde mellem ledelse og ansatte til fremme af den grønne omstilling

Forøgelse af mindsteløn med 7,50 kr.

Forøgelse af satser på lærlingeløn og overarbejdssatser mv.

Præcisering af, at tillidsrepræsentanter har samme rettigheder som før GDPR

DI’s direktør mener også, at at det en aftale, der viser, at man ønsker fremgang og forbedringer i industrien. Der er i aftalen både lagt vægt på grøn omstilling og mere orlov til forældre.

»Vi har vist, at vi gerne ønsker en mere lige fordeling af forældreorloven. Et væsentligt omdrejningspunkt har været fritvalgskontoen, der giver medarbejderne mulighed for selv at bestemme, hvordan de vil have deres løn udbetalt,« siger Lars Sandahl Sørensen.

Også hos CO-industri er der tilfredshed med det forlig, der blev indgået mellem parterne søndag formiddag. Claus Jensen mener, at medlemmer er blevet hørt og har fået det, de forventede ud af den nye aftale.

»Danmark er ikke i krise, virksomhederne er ikke i krise, og derfor skal det også afspejle sig i aftalen. Vi mener også, at der er åbnet op for en reallønsfremgang med den aftale, vi her har landet,« siger Claus Jensen.

»Vi mener, at den til fulde lever op til det, medlemmerne har bedt sig om. Jeg er helt tryg ved, at vi rammer den lige i bulls eye med denne aftale.«