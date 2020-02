Overskuddet er firedoblet og omsætningen øget markant i den relativt ukendte it-virksomhed Egiss, som nu har skabt tæt på en milliardforretning ved at sælge computerudstyr til internationale virksomheder.

På blot syv år har den danske it-virksomhed Egiss formået at skabe tæt på en milliardforretning ud fra noget, som mange vil anse som pure simpelt: Computerudstyr.

Selskabet, som distribuerer computerudstyr til internationale virksomheder verden over, melder i sit regnskab for 2019 om en omsætningsrekord på 787 mio. kr., hvilket er en stigning på 25 pct. sammenlignet med året før.

På samme tid har virksomheden formået at firedoble sit resultat fra 6 mio. kr. til 24,5 mio. kr. efter skat. Væksten skaber stor tilfredshed hos virksomhedens stifter Jesper Ravn, der ser skalerbarhed som en nøgleingrediens.

»Vi øger vores profitabilitet, fordi vi bruger rigtig mange ressourcer på at udvikle it-systemer til at understøtte de mange tusinde transaktioner, vi modtager hver uge, med samme omkostninger,« siger Jesper Ravn.

Forretningen, som Egiss har skabt, baserer sig kort sagt på, at virksomheden ved hjælp af lagre fyldt med it-udstyr placeret rundt om i verden inden for få dage kan levere hundreder eller sågar tusinder af standardiserede computere til samarbejdspartnere.

»Det er de to drivere, som stimulerer vores vækst - ønsket om at standardisere samt konsolidere antallet af leverandører. Vi kan være den ene leverandør, der leverer et strategisk it-katalog til store virksomheder internationalt,« siger han.

Målgruppen er europæiske virksomheder i størrelsesordenen 5.000-10.000 ansatte og opefter med globale aktiviteter, og Egiss’ kunder tæller bl.a. Bestseller og Tetra Pak.

Målet har igennem flere år været at nå 1 mia. kr. i omsætning, og selvom ambitionerne endnu ikke er blevet indfriet, ser Jesper Ravn gerne, at det sker inden for det næste år.

»Vi tegner fortsat nye kontrakter med store globale virksomheder i ind- og udland, hvilket gør, at vores omsætning akkumulerer sig. Ambitionen er at vokse de 20-30 pct. årligt fremadrettet og holde som minimum den samme indtjeningsgrad,« siger Jesper Ravn.

Jesper Ravn stiftede Egiss i 2013 med hjælp fra mangemillionæren Kim Vibe-Petersen, som stillede startkapital til rådighed.

Egiss har hovedkvarter i Aarhus-forstaden Hinnerup og distribuerer til i alt 130 lande fra seks strategiske lagre i Danmark, Sydafrika, USA, Kina, Inden og Indonesien.