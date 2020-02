Jacob Lee Ørnstrand har købt Kirk Kapital ud af PNO.

Den udkøbte del af Lego-familien, Kirk Johansen, er nu færdig som medejer af et trailerfirma, der tjener særdeles gode penge.

Kirk Johansens investeringsselskab Kirk Kapital er således blevet købt ud af trailerfirmaet PNO, der senest havde et overskud efter skat på 62,5 mio. kr. i 2018. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Det er direktør og hovedaktionær Jacob Lee Ørnstrand, der samtidig er søn af PNO's stifter, som har købt Kirk Kapitals ejerandel på 48 pct.

»Jeg vil gerne takke Kirk Kapital for det aktive bidrag til den positive udvikling som PNO har haft de seneste 5 år. Samtidig ser jeg frem til at blive eneaktionær,« siger Jacob Lee Ørnstrand i pressemeddelelsen.

I forbindelse med at Kirk Kapital købte sig ind i PNO i 2015 for et trecifret millionbeløb, kaldte Jacob Lee Ørnstrand PNO for en »usynlig» virksomhed, fordi man meget sjældent ser virksomhedens navn på trailerne.

Ifølge pressemeddelelsen om Jacob Lee Ørstrands overtagelse af alle aktierne i PNO, forklares det, at Kirk Kapital får positivt afkast på sin investering i trailerfirmaet.

»Som ejere Som ejere er vi stolte over at have været med på rejsen og over, at PNO nu kan fortsætte sin positive udvikling under Jacob Lee Ørnstrands fulde ejerskab. Vi ønsker dem det bedste for årene, der kommer,« siger Kim Gulstad, adm. direktør i Kirk Kapital.

PNO udlejer trailere til både små, mellemstore og store aktører på markedet, men det er som regel kundernes logo, der præger anhængerne. Firmaet er Nordens førende udlejer af trailere.

PNO blev stiftet i 1975 af Per Nelson Ørnstrand, der er far til Jacob Lee Ørnstrand.

Kirk Johansen-familien er bedst kendt for i 2007 at have solgt sin andel af Lego til Kjeld Kirk Kristiansen og hans familie. Dermed har Kirk Johansen-klanen ikke fået del i de mange milliarder, som de senere år er trillet ind i Lego-imperiet.

Det betyder dog på ingen måde, at familien lider nød. Gunhild Kirk Johansen og hendes tre sønner er blandt Danmarks 20 rigeste med en anslået formue på knap 8 mia. kr., ifølge en opgørelse fra Berlingske Business.