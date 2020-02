To danske familier har gravet 100 mio. kr. op af jorden

Overskuddet falder i Pindstrup Mosebrug, men virksomheden er stadig en særdeles god forretning for de to ejerfamilier.

Hvis du nogensinde har slæbt en tung plantesæk eller spagnum-produkter ud af et byggemarked eller gartneri, har der med stor sandsynlighed stået Pindstrup på de tunge sække.

Den danske virksomhed Pindstrup Mosebrug har i årevis tjent store millionbeløb på at sælge spagnum-produkter. Sidste år landede overskuddet på 100 mio. kr., viser et netop offentliggjort regnskab.

Bag Pindstrup Mosebrug står to diskrete familier, som er kendt for ikke at ville tale offentligt om deres succes. Det er familierne La Cour og Stausholm, der over de seneste 10 år samlet har tjent på den gode side af 700 mio. kr.

Succesen har gjort familierne til nogle af landets rigeste.

Pindstrup Mosebrug sælger spagnum til private og gartnerier i hele verden, og omsætningen voksede sidste år til 939 mio. kr. - det højeste nogensinde.

»Resultatet anses som tilfredsstillende,« skriver ledelsen i det nye regnskab.

Pindstrup Mosebrug er en af verdens førende producenter af spagnum. Det er et jordforbedringsmiddel, der bruges til planteavl. Produktionen sker fra fabrikker i både Danmark, Estland, Letland, Rusland, Spanien og Storbritannien. Samlet beskæftiger koncernen over 800 ansatte.

Fra hovedsædet i Pindstrup på Djursland, hvor Johannes F. la Cour i 1905 grundlagde Pindstrup Mosebrug, afsætter den familieejede virksomhed sine produkter til mere end 100 lande verden over.

Ejerfamilierne har gennem årene trukket store millionbeløb ud af virksomheden. Egenkapitalen i Pindstrup Mosebrug er på 577 mio. kr.

I år forventes der »et ordinært driftsresultat på niveau med 2018/19,« skriver ledelsen i det nye regnskab.