Undertøjsvirksomheden Organic Basics har mere end fordoblet sit underskud, men med en ny polstring på 16 mio. kr. i lommen håber stifterne at få succes internationalt.

Den danske tøjvirksomhed Organic Basics har fra begyndelsen slået sig stort op på sine underbukser, som indeholder bakteriedræbende sølv.

Om selskabet indtil videre har haft svært ved at spinde guld på sit undertøj, fordi det indeholder sølv, vides ikke.

Men underskuddet i Organic Basics er i seneste regnskabsår mere end fordoblet, og virksomheden endte med et minus på 5,5 mio. kr. efter skat. Omsætningen oplyses ikke.

»Vi har haft stort fokus på at øge kendskabet til Organic Basics som brand, og herunder få vores bæredygtige budskaber bredere ud internationalt. Det har ført til en stor vækst på toplinjen,« skriver virksomhedens medstifter, Mads Fibiger, i et mailsvar.

Ifølge direktøren skyldes underskuddet, at Organic Basics har valgt at investere kraftigt i markedsføring i markeder uden for Danmark, samtidig med at man har fordoblet medarbejderstaben i København.

»Vi har oplevet stor vækst i Vesteuropa, i særdeleshed Tyskland, hvor folk forstår og deler det bæredygtige mindset, som vi også har herhjemme i Danmark. Også lande som Storbritannien og Frankrig er kommet godt med på bølgen,« skriver Mads Fibiger.

Organic Basics sælger undertøj, sokker og t-shirts med sølv i. Det lyder måske mærkværdigt, men der er en god grund til det. Sølvet dræber nemlig 99,9 pct. af alle bakterier, og med ingen bakterier – ingen kropslugt.

Mads Fibiger oplyser, at det seneste resultat ligger inden for budgettet, og at ledelsen og bestyrelsen forventer en forbedring i indtjeningen allerede i år som følge af de markante investeringer uden for Danmark.

Men ambitionerne har været økonomisk omfattende, hvorfor virksomheden i løbet af seneste regnskabsår fik indskudt 16 mio. kr. fra en række investorer – heriblandt franske Eutopia VC og danske Bumble Ventures.

»Vi har været så privilegerede, at vi har kunnet tage os tid til at vælge dygtige og like-mindede investorer, der både forstår og støtter op om vores bæredygtige vision i Organic Basics,« skriver Mads Fibiger.

For cirka to år siden trådte tre kapitalstærke investorer – heriblandt Mærsk-arvingen Johan Uggla og tidligere nævnte Bumble Ventures - ind i virksomheden og bidrog med i alt 6,5 mio. kr. i kapital.

Tidligere har Organic Basics brugt bl.a. crowdfunding-tjenesten Kickstarter til at hente kapital, hvor virksomheden første år kunne hæve lidt over en million kr. efter den mest succesfulde crowdfunding-kampagne i den nordiske tøjbranche nogensinde.

Til trods for interessen fra pengestærke investorer er det ikke lykkes Organic Basics at præstere et nævneværdigt overskud, siden virksomheden blev stiftet i 2015 af iværksætterne Christoffer Immanuel, Alexander Christiansen, Mads Haugsted og Mads Fibiger.

Det samlede underskud over de seneste tre år beløber sig til 10 mio. kr.

Mads Fibiger forventer dog, at det hårde slid vil bære frugt, og at Organic Basics kommer ud af næste regnskabsår med sorte tal på bundlinjen.

»Vi vælger at tage så stor en investering ind, for at vi kan fokusere på at komme ud på store markeder med vores bæredygtige produkter og budskaber. Med investeringen kan vi holde vores fokus herpå og vente til 2021 med at blive fuldt profitable,« skriver Mads Fibiger.