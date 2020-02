Skibet afvises, selv om selskabet bag krydstogtskibet oplyser, at de 2.257 passagerer og mandskabet ikke er smittede med coronavirus.

2.257 passagerer ombord på krydstogtskibet ”Westerdam” har svært ved at få lov til at anløbe en havn i Asien.

Senest er skibet og dets passagerer blevet nægtet landgang i Bangkok efter først at være blevet afvist i Guam, Manila og Yokohama, skriver Bloomberg.

”Westerdam” hører under Holland America Line, der er et underselskab til den Miami-baserede krydstogtsgigant Carnival Group.

Passagerne og besætningen har været ombord på skibet i næsten 14 dage uden at have fået lov til at lægge til kaj i foreløbig fire lande.

Selskabet oplyser dog, at man har sat kurs mod havnen i Laem Chabang i Thailand, som ligger omkring 80 km øst for Bangkok. Her regner man med at kunne slutte krydstogtet den 13. februar.

Ifølge Holland America Line er der ingen tegn på, at der er udbrud af coronavirus blandt passagerne og besætning, og de har heller ingen folk i karantæne.

”Westerdam” forlod Hongkong den 1. februar på et 14-dages togt til Taiwan og Japan. Oprindeligt skulle sejladsen været sluttet i Yokohama den 15. februar.

Rederiet er i forvejen hårdt ramt, da et andet af Carnival-gruppens skibe ”Diamond Princess” og skibets 3.700 pasagerer er i karantæne i Yokohama.

Holland America Line har tidligere oplyst, at skibet har rigeligt med forsyninger om bord.