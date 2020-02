Feriecenter fyrede alle ansatte - taber millioner

Underskuddet vokser på feriecentret Sund og Skov, der for nyligt fik ny forpagter.

Der er hul i kassen hos på det fynske ferie- og konferencecenter Sund og Skov, som ejeren for få måneder siden valgte at sætte til salg.

Et nyt regnskab viser, at Sund og Skov i Middelfart sidste år havde et underskud på 10,5 mio. kr. før skat. Det fik egenkapitalen til at gå i minus, og ledelsen kalder resultatet »utilfredsstillende.«

Sund og Skov er ejet af den familieejede investeringskoncern Stensdal Group. I september sidste år valgte ejeren at sætte feriecenteret til salg for 20 mio. kr. Samtidig blev alle medarbejdere opsagt for at give en kommende ejer - eller forpagter - et bedre udgangspunkt.

»Vi har ikke de rette kompetencer i koncernen til at drive sådan et feriecenter. Vi koncentrerer os om passive ejendomsinvesteringer, og det falder det ikke ind under, så vi vælger at gå ud af det igen, hvis det kan lade sig gøre,« forklarede Eske Munck, økonomidirektør i Stensdal Group, til Fyens Stiftstidende.

For nyligt kom det så frem, at Stensdal Group har indgået en forpagtningsaftale med den internationale feriekoncern Landal Greenparks, der driver fem feriecentre i Danmark.

Forudsætningen for aftalen er, at mindst 80 ejere af de private feriehuse i Sund og Skov vil leje ud til Landal. Den nye forpagter har planer om at investere millioner i at omdanne Sund og Skov til et decideret feriested.

Sund og Skov består, udover hundredvis af ferieboliger, af konferencesale, restaurant og et udendørs poolområde.

Over de seneste fire år har feriecentret haft et samlet underskud på 20 mio. kr.