Stifter af juicefirma blev bortvist efter »fundamentale fejl«

Revisoren i Juicorganic tager forbehold for selskabets nye regnskab. Ifølge den nye ledelse er der nu ryddet op, og der er indgået en aftale med erhvervsmanden Fritz Schur om salg af produkter.

Det økologiske juicefirma Juicorganic kæmper stadig med efterveerne fra sin tidligere ledelse.

For den uafhængige revisor tager forbehold for Juicorganics nye regnskab, da selskabets bogføring vedrørende forrige regnskabsår ifølge revisoren ikke giver »et pålideligt grundlag for udarbejdelse af årsregnskabet.«

Der mangler i væsentligt omfang dokumentation for afholdte omkostninger fra tidligere regnskabsår, forklarer revisoren.

»Der er endvidere ikke tilstrækkelig sikkerhed for, at alle indtægter er indregnet i årsregnskabet, ligesom der er konstateret væsentlige uafklarede differencer i bogføringen forrige år,« skriver revisoren i sin påtegning af Juicorganic-regnskabet.

Den nye Juicorganic-ledelse skriver i sin beretning af regnskabet, at der har været »fundamentale fejl« i tidligere regnskaber, men at det nu er rettet til.

Det er 16 måneder siden, at Juicorganics nye ejerkreds og bestyrelse bortviste den daværende ledelse, heriblandt stifteren og den mangeårige adm. direktør Hans Osterman Petersen, for at have misligholdt sine forpligtelser.

Dengang ville Juicorganic ikke konkret uddybe, hvad bortvisningen handlede om. Sådan er det stadig.

»Den tidligere ledelse har i 2017/2018 været ansvarlig for ukorrekt bogholderi, og vi har nu ryddet helt op i det. Det medfører bla., at bruttoavancen er påvirket negativt,« skriver Jacob Hermansen, adm. direktør i Juicorganic, i en mail.

Han kunne i det forgangne regnskabsår se endnu et underskud ramme Juicorganic. Egenkapitalen er nu negativ med knap 10 mio. kr.

Ifølge det nye regnskab er det op til ejerne, om de ønsker at opretholde finansieringen af Juicorganic gennem kautioner for både kreditorer og finansieringskilder.

»Vi er ikke nervøse for fremtiden. Vores egenkapital vil i løbet af de kommende år blive positiv som følge af den nu ganske sunde drift,« skriver Jacob Hermansen.

»Så vi kigger ind i et rigtigt spændende 2020 med mange gode frugter for Juicorganic at plukke,« skriver Jacob Hermansen.

Juicorganic ejes af drikkegrossisten Ambrosia Group og erhvervsmændene John Langeland-Knudsen og Steen Lorenz Johan Hansen. Derudover har den bortviste stifter Hans Osterman Petersen fortsat en passiv ejerandel på 30 pct.

Finans har forsøgt at få en kommentar fra Hans Osterman Petersen til det nye regnskab, men han har ikke besvaret henvendelserne.