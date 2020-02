Biva-stifter i nyt stort milliontab

Henry Johansen var tæt på at kunne kalde sig milliardær. Sådan er det ikke helt længere.

Henry Johansen blev i sin tid mangemillionær på at sælge discountmøbler gennem Biva. Over to årtier skabte han Danmarks største enkeltejede møbelkæde, og i 2006 solgte han og datteren hele molevitten for 560 mio. kr.

Men arven fra Biva, som flere gange siden er gået konkurs, hænger lige nu som en tung skygge over Henry Johansen. Biva-stifteren ejer nemlig fortsat en del af møbelkædens gamle bygninger. Og det er en dyr forretning.

På to år har Henry Johansen sat 130 mio. kr. til, viser et nyt regnskab fra hans private selskab, Boka Holding A/S.

Ifølge Henry Johansen har han tabt penge på salg af de gamle Biva-bygninger, der er spredt over hele landet. Samtidig har han måttet nedskrive værdien på bygninger, der ikke er blevet solgt.

Henry Johansen ejer bygninger over hele landet og har samlet aktiver for over 1 mia. kr. Dertil kommer gæld, som betyder, at egenkapitalen i hans selskab er opgjort til 731 mio. kr.

For to år siden var den på næsten 1 mia. kr.

Boka Holding A/S blev stiftet i 1997 og udvikler ejendomsprojekter inden for kontor, detailhandel, lager og logistik. I bestyrelsen for selskabet sidder bl.a. Henry Johansens ene datter, Millie Korsdal Rafn, som de fleste vil kunne genkende som Biva-pigen i møbelkædens gamle reklamer.

Hun fik cirka 140 mio. kr., da hun sammen med sin far i 2006 solgte Biva til kapitalfondene Odin Equity og Dania Capital.

I år forventer Henry Johansen et overskud i omegnen af 60 mio. kr. Den fynske ejendomsmatador er selv direktør i sit selskab.