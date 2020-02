Mangemillionær ramte jackpot med sine aktier

2019 var et godt år for Mads Peter Veiby.

Peter Simonsen, født 1991, er nyhedsredaktør på Finans. Han er uddannet ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og har været tilknyttet adskillige af Jyllands-Postens redaktioner, først som praktikant og senere som journalist på Finans, hvor han primært skrev om virksomheder og iværksætteri. Peter er tidligere elitesportsudøver i den ædle disciplin badminton, men nøjes i dag med lange løbeture i området omkring Egå, hvor han bor. Som indfødt nordjyde ved Peter, hvad det vil sige at holde begge ben på jorden, dog med undtagelse af når AaB vinder i fodbold. Da er humøret højt – og selvtilfredsheden ligeså.

Den danske iværksætter og erhvervsmand Mads Peter Veiby er ikke kun god til at tjene penge på spillelystne danskere, der lægger vejen forbi hans onlinekasino Spilnu.dk.

Han har også held i sprøjten på de finansielle markeder.

73 mio. kr. kunne Mads Peter Veiby sidste år sætte ind på kontoen i sit private holdingselskab, MPV Management ApS. Det viser et nyt regnskab.

»2019 var et ok år. Mine værdipapirer og aktier er steget pænt, og mine øvrige aktiviteter begynder også at bære frugt,« skriver Mads Peter Veiby i en mail til Finans.

Mads Peter Veiby blev i sin tid rig på at sælge lavpristeleselskabet M1 til TDC for et trecifret millionbeløb. Siden stiftede han sammen med brødrene Jacob og Anders Christensen onlinekasinoet Spilnu.dk, som har været en gylden forretning.

Så gylden, at Danske Spil i 2014 købte 60 pct. af aktierne i firmaet. En aktiepost, som stifterne sammen med kapitalfonden Via Equity sidste år købte tilbage.

»Samarbejdet med Danske Spil har i de forgangne fem år været glimrende. Årsagen til skilsmissen skal findes i, at vi tre stiftere længe har haft et ønske om at internationalisere spilnu.dk. Denne rejse kan Danske Spil ikke være en del af, og derfor skilles vores veje,« lød det fra Mads Peter Veiby.

Nordjyden med en forkærlighed for dyre biler er bl.a. også medejer af spilsitet Komogvind.dk og p-selskabet ParkPark. Og så har han altså investeret en del af formuen på de finansielle markeder.

Mads Peter Veiby ejer værdipapirer for 50 mio. kr. Den samlede egenkapital i hans holdingselskab er på 150 mio. kr.

I november sidste år trak Mads Peter Veiby sig som adm. direktør for Spilnu.dk. Han er dog fortsat en del af driften og skal fremover koncentrere sig om at skaffe spillelicenser i nye markeder.