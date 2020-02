Smeltevand skal give penge i kassen i Grønland

I Grønland smelter indlandsisen hurtigere end nogensinde før. Ifølge den grønlandske energiminister skal smeltevandet nu gøres til en salgssucces.

Indlandsisen smelter i Grønland på grund af klimaforandringer, mens vand andre steder i verden er blevet en knap ressource af samme årsag. Derfor vil Grønland lave en forretning ud af at sælge vand.

Det skriver det tyske medie Zeit Online.

»Det er klart, at klimaforandringer medvirker til at smelte isen, men de sørger også for, at der opstår større og større knaphed på vand andre steder i verden,« siger Grønlands energiminister, Jess Svane, fra partiet Siumut.

Målgruppen, der skal købe og udnytte det grønlandske smeltevand, er ifølge ministeren kommercielle virksomheder, og i alt er der tildelt 16 licenser til vandudvinding i Grønland.

I december blev der offentliggjort et studie fra FN’s klimapanel i det videnskabelige tidsskrift Nature, som viste, at den grønlandske indlandsis har tabt 3.800 mia. tons is siden 1992, hvilket har hævet det globale havniveau med 10,6 mm.

Studiet angiver desuden, at tabet fra indlandsisen over de sidste tre årtier er syvdoblet.

»Vi har fundet ud af, at vi kan lave et salgbart produkt, der mangler andre steder,« udtaler energiministeren.

Ifølge FN mangler flere end to milliarder mennesker en sikker adgang til rent vand.

»Vi vil udvide salget og dele vores vand med resten af verden,« siger Jess Svane til Zeit Online.

Indtil videre har 9 af de 16 firmaer fået en eksporttilladelse, og det er op til det enkelte firma at bestemme, hvor det grønlandske smeltevand skal eksporteres hen i verden.