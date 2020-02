Arla øger indtjeningen til 2,4 mia. kr.

Mejerikoncernen Arla Foods har det seneste år øget indtjeningen med 7 pct. til 2,4 mia. kr. Fremgangen er drevet af en kæmpe spareplan samt stærk vækst i salget af mærkevarer og fremgang i eksporten til fjerne markeder.

Stigende salg af mærkevarer og øget eksport til fjerne markeder har det seneste år løftet indtjeningen hos mejerikoncernen Arla Foods.

Årets resultat er forbedret med 7 pct. til 2,4 mia. kr. Det fremgår af Arlas årsregnskab for 2019, som netop er offentliggjort.

Arla har i 2019 øget omsætningen 750 mio. kr. til 78,2 mia. kr., og samtidig har mejerigiganten formået at øge salget af mærkevarer med 5,1 pct. Det er et centralt element i Arlas strategi at mindske salget af de billigste produkter og i stedet øge salget af mærkevarer som Lurpak og Castello. I Tyskland er Arla således trådt ud af store, tabsgivende kontrakter med detailkæderne. I stedet anvendes mælken til produktion af mærkevarer, hvoraf en del eksporteres til fjerne eksportmarkeder.

Arlas største og stærkeste varemærke, Arla-mærket, genererede i 2019 en omsætning på 22,6 mia. kr. svarende til en vækst på 5,4 pct. Også salget i varemærker som Lurpak og Puck voksede i 2019.

»Arlas globale varemærker er fortsat kernen i vores forretning,« vurderer Arlas koncernfinansdirektør Natalie Knight.

Arlas varemærker er vokset pænt - 2,9 pct. - på de store europæiske markeder, men afmatningen af europæisk økonomi og det vigende forbrug af mejerivarer har dog også påvirket Arla. Mejerikoncernens samlede salg i Europa er faldet 1,1 mia. kr. svarende til en nedgang på 2,3 pct.

Denne tilbagegang opvejes dog godt og vel af vækst på 10,3 pct. i salget af mærkevarer til fjerne eksportmarkeder uden for Europa. Omsætningen i denne forretning er øget 1,7 mia. kr. til 13,4 mia. kr.

»I 2019 var vi i stand til at sikre vækst og forbedre kvaliteten af vores forretning betydeligt. Samtidig fortsætter vi med at effektivisere mere end forventet,« siger Arlas adm. direktør Peder Tuborgh.

Han henviser til, at Arla i begyndelsen af 2018 iværksatte den største spare- og effektiviseringplan i selskabets historie. Arla var på det tidspunkt under massivt pres på grund af store kursfald på britiske pund og ubalancer i mejerimarkederne. Målet i spareplanen er, at de årlige omkostninger skal reduceres med 3 mia. kr. inden udgangen af 2020, og regnskabet for 2019 viser, at

Store kursfald på britiske pund og ubalancer i mejerimarkederne satte i begyndelsen af 2018 Arla under så stort pres, at mejerikoncernens ledelse iværksatte den største spareplan i virksomhedens historie. Målet er, at de årlige omkostninger skal være reduceret med 3 mia. kr. i 2021. Selskabets 2019-regnskab viser, at besparelserne er realiseret lidt hurtigere end ventet. I 2019 er der således bogført en samlet effekt på 1,67 mia. kr. som følge af spareplanen.

Andelsselskabet Arla er ejet af mælkeproducenterne, og langt størstedelen af selskabets indtjening strømmer uge for uge direkte gennem selskabet og ud til andelshaverne i form af betaling for deres leverancer af mælk. Derfor er det den totale indtjening pr. liter mælk - inklusive de løbende udbetalinger - der mest præcist viser, hvordan Arlas indtjening udvikler sig.

Ifølge Finans beregninger har Arlas samlede indtjening - og dermed mælkeafregningen - været stort set uændret fra 2018 til 2019.