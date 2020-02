ISS efter cyberangreb: Det fulde overblik mangler

Der arbejdes på højtryk for at komme til bunds i malware-angrebet i ISS. Men regningen lader vente på sig.

Sille Wulff Mortensen, født 1982, er journalist på Finans. Hun har læst journalistik og virksomhedsstudier på Roskilde Universitet og Copenhagen Business School og blev færdig kandidat i 2010. Her fra har hun arbejdet på dagbladet Børsen og borsen.dk, hvor hendes stofområder talte virksomheder og økonomi. I 2014 blev hun ansat på Finans, hvor hun primært skriver om ledelse, ledere og karriere. I sin fritid er Sille en ihærdig løber, men skal det for alvor være sjovt, mener hun, at der skal et par ski under fødderne. Og så har hun efter knap tyve års pause genoptaget klaverspillet – til stor fornøjelse for hende selv.

Der er stadig ikke overblik over de økonomiske konsekvenser af det cyberangreb, som den danske servicegigant ISS har været udsat for mandag.

»Vi lukkede ned for systemerne så hurtigt, vi kunne, og fik tilkaldt specialister så hurtigt, som det var muligt. Men det er stadig for tidligt at sige, hvilke finansielle konsekvenser det vil have,« siger Rajiv Arvind, der er kommunikationskonsulent hos ISS.

Han forklarer, at den grundlæggende årsag til angrebet er identificeret, og at der arbejdes med kriminalteknikere for at komme til bunds i forløbet. Men han vil ikke løfte sløret for, om man ved, hvor angrebet kom fra.

»Der blev lukket ned for en række systemer på tværs af kontorer og lande for at isolere hændelsen, og tilkaldt forskellige specialister. Der arbejdes stadig på at genoprette systemerne visse steder.«

Kan du sige noget om, hvor stor indflydelse det har på forretningen?

»Det er stadig for tidligt at sige. Vores interne kommunikationssystem, mails osv. fungerer, og vi er en virksomhed baseret på mennesker, så vi kan langt hen ad vejen holde forretningen kørende,« siger Rajiv Arvind.

Men hvis I natten til mandag opdagede, at noget var galt - hvorfor skulle der så gå til onsdag før I meldte noget ud?

»Vi skulle have et overblik over, hvor stor en hændelse, der var tale om, og vi har arbejdet på at lokalisere selve kilden, og det har taget noget tid.«

ISS er ikke alene om at blive udsat for cyberangreb.

Sidste år blev høreapparatkoncernen Demant ramt af et malware-angreb, der kostede elskabet 550 mio. kr. på bundlinjen i 2019, fordi det tog flere uger at gendanne systemerne.

Og i 2018 kostede et hackerangreb A.P. Møller-Mærsk ifølge selskabet mellem 1,5 og 1,8 mia. kr.

Men angrebet i ISS er ikke på samme niveau, fastslår selskabet.

»Vores forretning er ikke centreret omkring IT. Vi sælger service og har mennesker på gulvet til at levere den service. De mennesker kan stadig møde ind i morgen,« siger Rajiv Arvind.