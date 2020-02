Danmarks nye Barca-spiller er også ejendomsmatador

Martin Braithwaite er sammen med sin morfar og onkel på vej mod at have en ejendomsportefølje i USA til en værdi af knap 400 mio. kr.

Martin Braithwaite har i denne uge nok været den mest omtalte dansker.

For ud af den blå luft blev den danske fodboldlandsholdsspiller købt af mægtige Barcelona, hvor han nu skal spille side om side med Lionel Messi.

Men uden for fodboldbanen har Martin Braithwaite sammen med sin morfar og onkel gang i noget andet spektakulært. De investerer kraftigt i ejendomme i amerikanske New York og Philadelphia, hvor de foreløbigt har købt fire grunde og vil udvikle 226 lejemål.

Alle lejemål skal i øvrigt indrettes med skandinavisk design og er målrettet studerende og nyuddannede.

Det fortæller Philip Michael, der er Martin Braithwaites onkel og tovholder på ejendomsinvesteringerne. Han har været bosiddende i New York siden 2014 og driver virksomheden New York Equity Group.

»Vores ultimative mål er at skabe en familiearv for næste generation. At have et familie-forretningskonsortium,« siger den 35-årige Philip Michael, der er uddannet journalist fra RUC og har taget en MBA i markedsføring.

Philip Michael kalder Martin Braithwaite for sin sparringspartner og bedste ven.

»Vi er inde omkring det meste, hvad hinanden laver. Han spiller selvfølgelig fodbold fuldtid, men han er involveret med ideer, strategier, placeringer og nye opkøb,« siger onklen om Barcelona-spillerens rolle i ejendomsinvesteringerne.

Om skiftet til mægtige Barcelona siger Philip Michael, at det ikke rykker ved den daglige drift af deres fælles investeringer.

»Men det er selvfølgelig inspirerende og motiverende. Og det understøtter hele den filosofi, vi altid har levet efter. Nemlig at der ingen begrænsninger er, udover dem vi sætter for os selv,« siger han.

Her sparede han op til sin første ejendomsinvestering, der blev finansieret gennem hans nystiftede virksomhed New York Equity Group. Efter de første erfaringer med ejendomsinvesteringer, besluttede han sig for at kaste sig over opførsler af ejendomme, og det var her, at nevøen Martin Braithwaite virkelig er kommet ind i billedet som forretningspartner.

Philip Michael er desuden forfatter, klummeskribent hos Forbes og stifter af det digitale medie Wealthlab, der ikke bare leverer artikler og gode råd til iværksættere og ejendomsinvestorer, men også skaber begivenheder, hvor folk kan skabe sig et netværk.

Derudover har Philip Michael stiftet Venturelab, der investerer i nystartede virksomheder med især kvinder i spidsen.