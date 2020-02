Corona-virus giver spritvirksomheder alvorlige tømmermænd

Sille Wulff Mortensen, født 1982, er journalist på Finans. Hun har læst journalistik og virksomhedsstudier på Roskilde Universitet og Copenhagen Business School og blev færdig kandidat i 2010. Her fra har hun arbejdet på dagbladet Børsen og borsen.dk, hvor hendes stofområder talte virksomheder og økonomi. I 2014 blev hun ansat på Finans, hvor hun primært skriver om ledelse, ledere og karriere.



I sin fritid er Sille en ihærdig løber, men skal det for alvor være sjovt, mener hun, at der skal et par ski under fødderne. Og så har hun efter knap tyve års pause genoptaget klaverspillet – til stor fornøjelse for hende selv.