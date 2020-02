Norwegian vil lade kunderne betale med kryptovaluta

Det kan måske allerede blive muligt at betale dine flybilletter med kryptovaluta fra foråret.

Der har tidligere været snak om at kunne tage imod kryptovaluta som betaling. Og det er måske allerede en mulighed fra dette forår.

Det skriver Dagens Näringsliv.

I et interview med DN fortæller Stig Kjos-Mathisen, der er administrerende direktør for kryptobørsen Norwegian Block Exchange (NBX), at den infrastruktur, der skal gøre det muligt for kunderne at booke deres flybilletter og betale dem med kryptovaluta, er færdigudviklet.

»Alt er klar til at begynde fra vores side,« siger Stig Kjos-Mathisen, der dog ikke specificerer om det alene gælder Bitcoin, eller om andre kryptovalutaer også bliver mulige at betale med.

Stig Kjos-Mathisen er svigersøn af Bjørn Kjos, der er stifter og tidligere koncernchef af Norwegian. NBX ejes ligeledes af Kjos-familien. Bjørn Kjos har tidligere talt om, at kryptovaluta og blockchain kunne give god mening for et selskab som Norwegian.

»Kryptovaluta og blockchainteknologi er fremtiden, og det kommer man ikke udenom,« sagde Bjørn Kjos i august til det norske finansmedie E24.

Han beskrev dengang også, at man ved hjælp af blockchainteknologi kunne give Norwegian mulighed for at skulle have f.eks. kortselskaber som mellemled når kunderne skulle betale, og dermed ville betalingerne gå igennem med det samme. Af samme grund ville Norwegian ifølge ham omhandle ”betydelige beløb” i driftskapital.