Danmarks største møbelfirma gik konkurs - nu har det rejst sig

Omsætningen har passeret 1 mia. kr., og vigtigst af alt: Tvilum tjener penge.

I februar 2018 gik Danmarks største møbelproducent, Tvilum, konkurs efter flere år med faldende omsætning og store milliontab.

Nu har møbelgiganten for alvor rejst sig efter den overraskende konkurs.

Tvilum, der inden konkursen i 2018 var ejet af en lille amerikansk kapitalfond, blev kort tid efter købt til spotpris af en dansk investorgruppe bestående af bl.a. Tvilums stifterfamilie og adm. direktør Torben Porsholdt.

Siden har de nye ejere gennemført en opsigtsvækkende turnaround, der sidste år betød, at omsætningen rundede 1 mia. kr., mens resultatet før skat landede på 64 mio. kr. Det svarer til en organisk vækst på 20 pct.

»Det er lykkedes at få styr på vores omkostninger, og samtidig har vi indfriet eller endda overgået alle væsentlige forretningsmæssige mål,« siger adm. direktør Torben Porsholdt om det nye regnskab.

Årsagen til succesen er bl.a., at Tvilum har reduceret antallet af varenumre og sigtet mod større seriestørrelser. Kort sagt: Man er søgt tilbage mod det oprindelige DNA, der gjorde Tvilum til en stolt møbelgigant.

»At vi har fået stabiliseret de grundlæggende elementer i vores virksomhed er fundamentet for fremtiden, og vi planlægger at investere betydeligt i vores fortsatte vækst,« siger direktøren.

Inden sin konkurs i 2018 var Tvilum gennem en længere årrække med turbulens. Over 10 år blev omsætningen halveret, og virksomheden havde et samlet underskud på over 400 mio. kr.

Den amerikanske ejer, kapitalfonden Revolution, havde lukket fabrikker og flyttet produktion til Polen. Efter konkursen blev 700 medarbejdere sendt hjem, men cirka 500 af dem lykkedes med at beholde deres job efter redningen af virksomheden.

Størstedelen af Tvilums produktion går til eksport. Blandt selskabets store markeder er Frankrig, Tyskland og USA, og kunderne til møblerne er internationale detailkæder som Walmart, Ikea og Jysk.

Tvilum har i dag produktion i Fårvang og Polen. I indeværende regnskabsår forventer selskabet samme vækst som året før.