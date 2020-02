Pengetankene er tomme, og millioner af kinesiske virksomheder er i et kapløb mod tiden for at sikre sig den nødvendige finansiering og undgå konkurs.

Mens den kinesiske økonomi er hårdt ramt af den verserende coronavirus, kæmper millioner af kinesiske virksomheder med at holde sig i live.

Pengereserverne er så småt begyndt at løbe tør, og hvis ikke virksomhederne får henstand af bankerne, kan de meget vel gå konkurs. Det skriver Bloomberg.

»Hvis vi ikke kan betale vores lån tilbage, vil det ende meget, meget slemt,« fortæller Brigita, der er leder ved en af Kinas største bilforhandlere. Hun har valgt kun at stå frem med fornavn, da hun ikke har tilladelse til at udtale sig til pressen.

Hendes firmas 100 bilforretninger har holdt lukket i omkring en måned som følge af coronavirussen, og pengekassen er så småt tømt. Samtidig er bankerne tilbageholdende med at forlænge tilbagebetalingsfristen på de milliarder af yuan, som virksomheden skylder.

Samme billede tegner sig i resten af den kinesiske økonomi. En rundspørge blandt landets små og mellemstore virksomheder viser, at en tredjedel kun har penge nok til at klare sig en måned mere, mens en anden tredjedel kan klare sig to måneder. 18 pct. svarer de kan klare sig tre måneder.

Selvom den kinesiske centralbank har sænket renten og beordret bankerne til at øge deres udlån og lempe tilbagebetalingskravene, melder flere af landets virksomheder om besvær med at sikre sig tilstrækkelig finansiering.

»Hvis Kina ikke formår at inddæmme virussen i første kvartal, forventer jeg, at et stort antal små virksomheder vil gå konkurs,« siger Lv Changshun, analytiker ved Beijing Zhonghe Yingtai Management Consultant Co, til Bloomberg.

Private virksomheder udgør omtrent 60 pct. af Kinas samlede økonomi og står for 80 pct. af landets arbejdspladser, viser tal fra landets nationale institution for finansiering og udvikling.

Over weekenden lovede Kinas præsident Xi Jinping et øget fokus på at sparke økonomien i gang, og at regeringen fremadrettet vil føre en mere proaktiv finanspolitik for at understøtte forretningslivet.

Kinas største bank målt på udlån, Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), har tilbudt økonomisk støtte til omtrent 5 pct. af de små virksomheder, som er kunder i banken, skriver Bloomberg.

Samlet har de kinesiske banker tilbudt ca. 794 mia. yuan i udlån, svarende til ca. det samme i danske kroner, ifølge bankernes brancheorganisation. Til sammenligning betaler landets små virksomheder typisk 3.690 mia. yuan i renter hvert kvartal.

Til Bloomberg fortæller Brigita, der ansat som leder hos en større kinesisk bilforhandler, at hun indtil videre kun er nået til enighed med en håndfuld banker om at udsætte betalingsfristen med to måneder. Virksomheden betaler fortsat løn til sine 10.000 ansatte.