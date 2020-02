Jysk-arving klar med ny strategi: Vil være mindre afhængig af dynebutikkerne

Investeringsselskabet Lars Larsen Group vil med en ny strategi øge investeringerne i alt fra virksomheder og ejendomme til værdipapirer. Målet er at kunne tjene lige så meget på det, som man gør på detailkæden Jysk.

Familien bag Jysk skruer op for milliardinvesteringer i andre aktiviteter end de kendte dyne- og boligbutikker.

Pengene skal sættes i alt fra virksomheder og detailselskaber til ejendomme og værdipapirer. Målet er, at familiens investeringsselskab på langt sigt kan hente lige så stort overskud fra andre aktiviteter som den globale butikskæde Jysk.

Sådan lyder ambitionen fra Jacob Brunsborg, der i fjor blev bestyrelsesformand for Lars Larsen Group, efter at hans far, dynekøbmand Lars Larsen, blev syg og døde i august.

Lars Larsen stiftede i 1979 Jysk-kæden, der siden er vokset hastigt, så den nu har tæt ved 2.900 butikker i 52 lande. Jysk indgår i familiekoncernen Lars Larsen Group. Under det ligger også en lang række andre selskaber – lige fra detailkæder til bl.a. møbelproduktion, billeasing og golf.

Koncernen Ilva (møbelkæde)

Bolia.com (møbler)

Actona (produktion af møbler)

Sengespecialisten (butikskæde)

Scancom (havemøbler)

Letz Sushi (restaurantkæde)

Himmerland Golf og Spa Resort

Backtee (golftøj)

Eovondo (virksomhed inden for reklamekoncepter)

Interior Direct (møbelleverandør til bl.a. hoteller).

Garia (golfbiler)

Ferdinand (hotel og restaurant i Aarhus)

Vision Properties (ejendomme)

Solid Leasing (biler) Ud over Jysk-koncernen med over 2.850 butikker i 52 lande ejer familien bag bl.a. følgende selskaber, som er en del af Lars Larsen Group:

Ud af holdingselskabets overskud før skat på 3,7 mia. kr. i 2018/19 kom de 3,2 mia. kr. dog fra Jysk. Den store detailkæde skal fortsat vokse og skabe vækst, så man kan nå målet om 5.000 butikker globalt, men Jacob Brunsborg er samtidig klar til at skrue op for mange andre investeringer.

»Jysk skal fortsætte i samme høje tempo som nu, og det selskab er et yderst velsmurt lokomotiv i fart. Vores mål er, at balancen i vægtskålen udjævnes, så Lars Larsen Group en gang i fremtiden reelt vil kunne klare sig uden detailhandel, hvis der skulle blive behov for det,« siger Jacob Brunsborg.

Egenkapitalen i familiens store holdingselskab - LLG A/S - ligger på 15 mia. kr. Derudover er der en række andre selskaber. Familiens samlede formue er opgjort til 35 mia. kr. på en liste fra i fjor over de mest velhavende i Danmark.

Målet er, at de seneste års niveau med store, samlede milliardoverskud i investeringsselskabet fortsætter.

»Vi kan ikke nå at åbne butikker og logistikcentre nok i Jysk til, at vi kan bruge alle pengene. Ellers var det jo nærliggende. Min fars strategi var især, at penge skulle bruges til vækst. Det gør vi fortsat med uformindsket styrke i Jysk samt andre af vores selskaber. Men der er nu så meget indtjening, at vi også må gøre noget andet. Vi får ikke noget ved at have dem i banken,« mener Jacob Brunsborg.

Som ny mand i spidsen for Lars Larsen Group er ansat 56-årige Jesper Lund, der tidligere var partner og medejer i revisionsselskabet PwC Danmark. Han er aktuelt ved at opbygge en ny organisation i investeringsselskabet.

Jysk-kæden Detailkoncernen Jysk har eksisteret siden 1979, da afdøde dynekøbmand Lars Larsen åbnede den første butik.

Driver flere end 2.850 butikker i 52 lande.

Koncernen har hidtil været delt i to selvstændige selskaber som netop nu slås sammen: Dänisches Bettenlager med butikker i de tysktalende lande samt Frankrig, Italien, Spanien og Portugal og Jysk Nordic, som ud over Skandinavien har det øvrige marked i Europa.

Dertil har Jysk butikker, som drives af lokale franchisetagere i lande, der ikke regnes som kernemarkeder for koncernen, gennem Jysk Franchise.

Jysk indgår i familiekoncernen Lars Larsen Group, der har stifterens søn, Jacob Brunsborg, som bestyrelsesformand.

Jesper Lund og Jacob Brunsborg vil endnu ikke præcisere, hvilke investeringer som ligger forude, eller hvor store summer som sættes i spil til nye aktiviteter.

»Der er mange midler i koncernen, selvom der er tryk på Jysk og de andre virksomheder. Det primære er at understøtte den nuværende forretning med uændret, fuldt tryk. Men samtidig også at kigge efter masser af andre nye muligheder. Det er vi i gang med. Alt er muligt,« siger Jesper Lund.

Jacob Brunsborg fastslår, at der reelt både kan komme flere detailselskaber eller møbelvirksomheder til. Der bliver desuden fokus på ejendomme, som familieselskabet hidtil ikke har været så aktive inden for.

»Vi skal ikke ud i at lege Løvens Hule. Men vi er åbne for alle investeringer som både kan give afkast, skabe arbejdspladser og er spændende idéer. Min far er her ikke mere, og vi i familien kan ikke gøre det samme som ham ved at etablere en Jysk-kæde igen. Hvis jeg skal gøre noget nyt i min fars ånd, er det at bygge ting op i den familieejede investeringsvirksomhed som har hans navn,« siger Jacob Brunsborg.

Han er dog opmærksom på, at man ligger i konkurrence med mange andre, der også jagter interessante investeringer i en tid, hvor det ikke er attraktivt med penge i banken.

»Men vi er drevet af fortsat vækst. Så det jagter vi.«