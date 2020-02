Skokoncernen Ecco bruger over 1 mia. kr. på at overtage flere end 200 butikker i Rusland, hvor Jysk-kæden om kort tid også indleder en ekspansion.

Russiske forbrugere er i søgelyset hos flere danske detailselskaber. Jysk åbner til april de første butikker på det marked, hvor Ecco netop har gennemført koncernens hidtil største investering.

Ecco har onsdag underskrevet købsaftalen med koncernens distributør i Rusland, Ecco Ros. Det selskab har 222 butikker i Rusland - og desuden 28 andre butikker i en række tilstødende lande – bl.a. Hviderusland.

Ecco har tidligere bekræftet over for Finans, at der er tale om en investering på over 1 mia. kr. Det russiske selskab har i 30 år været distributør for danske Ecco og har siden opbygget markedet der for det danske skomærke. For kort tid siden er også onlinehandel kommet til.

Rusland er Eccos tredjestørste marked globalt – målt på både antal solgte par sko og omsætning. USA og Kina er de to største markeder.

Skokoncernen Ecco Sko A/S er en dansk skoproducent med hovedsæde i Sønderjylland samt produktion og aktiviteter i en lang række lande.

Familiejet koncern stiftet i 1963 i Bredebro af Birte og Karl Toosbuy.

Deres datter, Hanni Toosbuy Kasprzak, er i dag bestyrelsesformand.

Omsatte i fjor for 9,8 mia. kr.

Har salg i 99 lande og 2.250 egne butikker rundt om på kloden.

Skosalget fordelte sig i 2018 med 41 pct. i Europa, Mellemøsten og Afrika, 36 pct. i Asien og 23 pct. i Nordamerika.

Michel Krol, der er en del af direktionen i Ecco og global salgsdirektør, fastslår, at overtagelsen af distributørens aktiviteter hænger sammen med en strategi om i højere grad selv at kontrollere afsætningen.

Koncerndirektøren understreger, at Ecco er meget tilfreds med udviklingen i Rusland, og koncernen ser gode muligheder for at øge salget til russiske forbrugere.

Dynekæden Detailkoncernen Jysk har eksisteret siden 1979, da afdøde dynekøbmand Lars Larsen åbnede den første butik.

Driver knap 2.900 butikker i 52 lande.

Koncernen har hidtil været delt i to selvstændige selskaber som netop nu slås sammen: Dänisches Bettenlager med butikker i de tysktalende lande samt Frankrig, Italien, Spanien og Portugal og Jysk Nordic, som ud over Skandinavien har det øvrige marked i Europa.

200 af Jysk-butikkerne drives af lokale franchisetagere i lande, der ikke regnes som kernemarkeder for koncernen, gennem Jysk Franchise. Det er lige fra Island, de baltiske lande og Canada til bl.a. Thailand, Kuwait og Vietnam.

Jysk indgår i familiekoncernen Lars Larsen Group, der har stifterens søn, Jacob Brunsborg, som bestyrelsesformand.

Mens Rusland dermed er et eksisterende marked for Ecco, bliver landet et nyt for den danske detailkoncern Jysk. Den åbner til april de første butikker i Rusland i et nyt fremstød der. Jysk har i forvejen ca. 2.850 butikker i 52 lande.

»Rusland er et meget spændende marked med stort potentiale gennem flere end 100 mio. indbyggere i middelklassen,« har adm. direktør Jan Bøgh i Jysk sagt til Finans om planerne.

Ecco, der ejes af familien Toosbuy Kasprzak, har i dag ca. 2.500 butikker, som udelukkende afsætter dens produkter. Ecco har desuden rundt om på dens 100 markeder 14.000 andre salgssteder.

Koncernen offentliggør først sidst i marts regnskabet for 2019. Året før voksede Eccos salg i egne butikker med 10 pct. og afsætningen gennem Eccos onlinekanaler med 36 pct. Til gengæld fortsatte de seneste års dyk i engrosforretningen, der dog fortsat det år udgjorde tæt ved halvdelen af omsætningen.

Koncernen har de senere år skruet op for netop egen kontrol af afsætningen gennem flere rene Ecco-butikker rundt om i verden.