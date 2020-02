Behovet for masker, der kan beskytte mod smitte af coronavirus, er eksploderet sammen med priserne. Amazon vil nu sætte en stopper for de forhandlere, der udnytter situationen.

Salgspriserne på ansigtsmasker er skudt i vejret i mange dele af verden, og onlineforhandlere forsøger at slå profit på frygten for coronavirus.

Det får nu handelsplatformen Amazon til at sætte de mest grådige onlineforhandlere stolen for døren eller tage initiativ til helt at fjerne varerne fra Amazon. Og flere forhandlere er allerede fjernet.

Det skriver det tyske medie Der Spiegel, som har sine oplysninger fra techmediet Wired.

I lande ramt af coronavirus er masker i forskellige afskygninger blevet en del af den daglige påklædning. Det har ført til mangel i flere lande, og leverandører arbejder på højtryk for at leve op til den massive efterspørgsel.

Den stigende købelyst er grunden til, at forhandlere på Amazon har set deres snit til gradvist at hæve priserne over de seneste uger.

Men nu har Amazon udsendt advarsler til flere maskeforhandlere med beskeden om, »at priserne ikke er i overensstemmelse med Amazons retningslinjer for fair prissætning.«

Reglerne, som sælgerne skal følge, er, at priserne ikke må være højere end dem, som maskerne var tilgængelige til for kort tid siden – og det er uanset, om salget tidligere foregik på Amazon eller andre steder.

Eksempelvis er den bedst sælgende ansigtsmaske på Amazon.com i USA en pakke med 100 engangsmasker, der i dag koster 15 dollars – lige over 100 kr. – hvilket er det firedobbelte af prisen, der blev forlangt for få uger siden. Dyrere og bedre masker er endda steget til det femdobbelte i den seneste måned, skriver Spiegel.

For Ed Rosenberg, der rådgiver sælgere på Amazon i USA, er problemet med de høje priser dog ikke helt sort/hvidt:

»Det er en svær problemstilling, for Amazon vil ikke have, at kunderne bliver udnyttet, men når det kommer til udbud og efterspørgsel, skal sælgerne også have lov til at sælge for mere, hvis de køber ind til en højere pris, og efterspørgslen er høj,« siger han.