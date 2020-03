Rigt dansk ægtepar har sat 287 mio. kr. ind på kontoen

Et nyt regnskab afslører ægteparret Dyøe Madsens gevinst ved at sælge familiefirmaet.

En 92 år gammel opfindelse, der kom til verden pga. en lidt for buttet svend på et dansk autoværksted, har gjort ægteparret Søren og Lene Dyøe Madsen særdeles velhavende.

Gennem årene har parret tjent store millionbeløb på familiefirmaet Stenhøj, der er en af verdens førende producenter af lifter og udstyr til det automotive eftermarked.

Og da ægteparret sidste år solgte størstedelen af aktierne i Stenhøj til en italiensk koncern, tikkede den helt store gevinst ind. Salget indbragte parret lige knap 287 mio. kr.

Det afslører et nyt regnskab fra selskabet Dyoe 2011 ApS, som ægteparret ejede Stenhøj-koncernen gennem.

Søren og Lene Dyøe Madsen foreslår, at der udbetales et udbytte på 403 mio. kr., fremgår det af regnskabet.

Stenhøj blev stiftet i 1917 af iværksætteren Sigurd Stenhøj, der nogle år senere opfandt en autolift. Den skulle gøre det nemmere for hans automekanikere - særligt en enkelt, som var lidt til den runde side - at komme ind under de biler, de skulle reparere.

Søren og Lene Dyøe Madsen overtog firmaet i 2011, og siden har virksomheden konsekvent givet overskud. Det seneste regnskab viste et resultat før skat på 55 mio. kr. - og en omsætning tæt på 1 mia. kr.

I marts sidste år solgte ægteparret 75 pct. af aktierne til den italienske koncern Nexion S.p.A. De resterende 25 pct. beholdt parret.

Søren Dyøe Madsen fortsatte i en periode som direktør i Stenhøj, men det er han ikke længere.

Herhjemme foregår Stenhøjs produktion i Barrit lidt øst for Vejle, og virksomheden har også fabrikker i udlandet. I alt beskæftiger Stenhøj Gruppen cirka 700 ansatte.

De senere år har Stenhøj købt en lang række selskaber i både ind- og udland. Til gengæld har koncernen også solgt et af sine datterselskaber, Stenhøj Hydraulik.