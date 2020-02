Goldman Sachs: Coronavirus kan koste Trump valget

Coronavirussen kan få store konsekvenser for Donald Trump, spår Goldman Sachs.

Den frygtede coronavirus kan ende med at koste Donald Trump præsidentvalget. Så klar er konklusionen fra Goldman Sachs, skriver CNN.

»Hvis coronavirus-epidemien får væsentlig betydning for den økonomiske vækst, vil det øge sandsynligheden for, at Demokraterne vinder valget i 2020,« skriver analytiker Ben Snider fra Goldman Sachs i et notat ifølge CNN.

Årsagen til den holdning skal hovedsageligt findes i, at en dårlig økonomi historisk har vist sig at være svær for siddende præsidenter at overvinde. Det gjaldt f.eks., da Bill Clinton vandt valget i 1992.

De seneste dage er aktierne verden over styrtdykket, og seneste har kreditvurderingsbureauet Moody’s Analytics cheføkonom, Mark Zandi, f.eks. øget sandsynligheden for en amerikansk recession i første halvår 2020 til 40 pct. mod en tidligere forventning om 20 pct.

Også tidligere chef for Den Amerikanske Centralbank Janet Yellen har udtrykt bekymring for amerikansk økonomi.

»Det kan godt tænkes, at det (coronavirus, red.) kan kaste USA ud i en recession,« sagde hun i går til Bloomberg, ifølge CNN.