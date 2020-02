Saxo Bank-milliardæren ser den nuværende situation for aktiemarkederne som meget alvorlig. Men omvendt kan det også være en købsmulighed, mener han.

Erhvervsmanden Lars Seier Christensen ser i øjeblikket med gru på aktiemarkederne, der falder markant verden over.

Faktisk er han så skeptisk omkring situationen, at han anbefaler at holde sig væk fra aktiemarkedet.

»Lige nu tror jeg, man skal holde sig væk fra aktier. Det gør jeg selv,« skriver Lars Seier Christensen i en mail.

Siden han solgte sine aktier i Saxo Bank for omkring 2,5 mia. kr., har Lars Seier overvejende været »kontant«, som han formulerer det. Lige med undtagelse af den opkøbte aktiepost for 220 mio. kr. i Parken Sport & Entertainment.

»Jeg har længe følt, at ikke bare aktier, men de fleste aktiver, var for højt prisfastsat,« skriver Lars Seier, der har haft det sådan, også før udbruddet af coronavirussen.

Han ser den mulige pandemi som en »meget alvorlig situation« for aktiemarkederne, der i forvejen har været sårbar efter store stigninger og en truende recession. Han betegner hele markedssituationen som at gribe en faldende kniv.

»Det er en katastrofe for mange supply chains, og følgevirkningerne igennem alle led er betydelige. Det store spørgsmål er, om det underminerer bankerne igen. Jeg tror, det kan blive betydeligt værre med hensyn til selve virussen, men hvor meget af det, der allerede er diskonteret ind i priserne nu, er svært at sige,« skriver Lars Seier.

Store aktiefald kan også betyde gode købsmuligheder, og det har den danske erhvervsmand noteret sig.

»Jeg ville nok begynde at blive for alvor interesseret, hvis vi (aktiemarkederne, red.) faldt 10-15 pct yderligere over den næste måned. I sådanne situationer opstår der naturligvis også gode muligheder,« skriver Lars Seier.

Hvilken type aktier ville du være interesseret i, hvis markedet falder op mod 15 pct. den næste måned?

»Bredt og index-baseret. Jeg tror ikke rigtigt på, at nogen effektivt kan være stockpickere og slå markedet på langt sigt - jeg kan ikke i hvert fald. Og så foretrækker jeg generelt valutahandel, som er et helt andet, mere kortsigtet game end aktier,« skriver han.

Det ledende danske aktieindeks, C25, falder fredag med over 2,5 pct. Dermed er indekset faldet med over 11 pct. den seneste uge.

Faldet kommer, efter at det amerikanske aktiemarked torsdag satte en negativ rekord. Ifølge Deutsche Banks danske cheføkonom Torsten Sløk er det store amerikanske S&P-500-indeks aldrig tidligere faldet 10 pct. fra en top, som det er tilfældet med den nuværende korrektion.

Der er bekræftet smittetilfælde med coronavirus i 50 lande. Udbruddet begyndt i Kina, hvor der stadig er registreret det største antal smittede. Ifølge de officielle tal ser det dog ud til, at smitten er ved at aftage.

Anderledes ser det ud i Sydkorea, hvor der er en stor vækst i antallet af smittede. Danmark har også fået sit første tilfælde af en person smittet med coronavirus.