Slagteri har fyret næsten alle ansatte: »Vi er ude i tovene«

Danmarks eneste andeslagteri er i store problemer pga. en fejlagtig kontrolrapport.

Det har fået fatale konsekvenser for Danmarks eneste andeslagteri, Dan Duck i Struer, at Fødevarestyrelsen sidste år udsendte en fejlagtig kontrolrapport, som gav slagteriet enormt dårlig medieomtale.

Det skriver mediet food-supply.dk.

Dan Duck har fyret 35 medarbejdere og har nu kun en håndfuld tilbage. Omsætningen på slagteriet er nærmest gået i nul.

»Så vi er ude i tovene. Vi ønsker ikke at skyde flere penge ind i virksomheden, og hvis man gik ind og så på regnskabet nu, ville det fremgå, at egenkapitalen er brugt. Så vi er simpelthen nødt til at lukke, hvis ikke vi får en erstatning,« siger direktør og ejer Hardy Eskildsen.

Ifølge ham er slagteriets kamp for overlevelse en direkte konsekvens af den kontrolrapport, som Fødevarestyrelsen udsendte lige før jul. Her blev det fejlagtigt konstateret, at de ansatte på slagteriet ikke vaskede deres hænder, og at der var lort på ænderne.

Siden måtte styrelsen trække rapporten tilbage, fordi den var fejlbehæftet, men skaden var alligevel sket. Dan Duck har intet solgt, siden kontrolrapporten udkom lige inden den vigtige juleperiode.

Dan Duck har fremsat et erstatningskrav mod Fødevarestyrelsen på et tocifret millionbeløb. Hardy Eskildsen siger til food-supply.dk, at han håber at lande en frivillig aftale med styrelsen.

I et brev sendt til Dan Ducks advokat afviser Fødevarestyrelsen imidlertid, at slagteriet har krav på erstatning. Styrelsen har ikke på noget tidspunkt lukket slagteriet eller nedlagt forbud mod produktion af dets produkter, påpeges det.

Hardy Eskildsen overtog slagteriet i 2019 og omdøbte det fra Dansk Andeudvikling til Dan Duck. Op til da havde slagteriet levet en turbulent tilværelse med en del medieomtale.

Blandt andet i 2015, da virksomheden i forbindelse med jul ved en fejl sendte 1.300-1.400 ildelugtende ænder ud til sine kunder, og da man året efter blev frastjålet 1.400 levende juleænder.