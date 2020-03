Kina bruger gigtmedicin i behandlingen af coronavirus

I Kina har lægerne fået lov til at behandle lungeskader som følge af coronavirus med gigtmedicinen Actemra. Igangværende kliniske forsøg skal dog endeligt klarlægge effekten.

Coronavirussens arvemasse er kortlagt, og verden over er kapløbet om at udvikle en vaccine, som kan sætte en bremse eller stop for udbredelsen af sygdommen, i gang.

Problemet er bare, at vurderingen fra den internationale vaccinealliance Gavi er, at det vil tage mindst et år at udvikle og få godkendt en vaccine mod nye variant af coronavirus.

Alt imens forsøger læger at finde hjælp i allerede eksisterende medicin.

I Kina har de netop givet lov til at bruge lægemidlet Tocilizumab, der normalt benyttes til at behandle gigt.

Tocilizumab produceres af den schweiziske medicinalkæmpe Roche Holding AG og sælges under handelsnavnet Actemra.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den nationale sundhedskommision i Kina anviser i de seneste retningslinjer omkring behandlingen af coronavirus, at Actemra kan bruges til at behandle patienter med svære skader på lungerne og et højt niveau af det såkaldte Interleukin 6-protein, som er et tegn på betændelse eller problemer med immunsystemet.

Ifølge Roche kan Actemra hæmme betændelsestilstande med relation til det særlige protein.

Lægemidlet har dog ikke fået en klinisk godkendelse i forhold til at virke på patienter syge af coronavirus, og Roche har heller ikke fået godkendelse fra Kinas nationale lægemiddeladministration til at måtte sælge produktet målrettet mod coronavirus, skriver Reuters.

Kinesiske forskere har først for nylig registreret et tremåneders forsøg på mennesker med Actemra, hvor medicinen skal afprøves på knap 200 patienter.

På trods af det manglende officielle stempel, har Roche i løbet af februar doneret Actemra til en værdi af 14 mio. kr. til Kina til behandlingen af coronavirus, der også er kendt under navnet covid-19.