Købmandskæden moderniserer og ombygger en lang række butikker rundt om i landet. Spar vil dyste hårdere med discountkæder og andre supermarkeder.

Jesper Olesen, f. 1962, er erhvervsreporter på Finans. Han er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1989 og har siden stort set arbejdet med erhvervsjournalistik/virksomheder. Han var tidligere journalist på Herning Folkeblad, kommunikationsmedarbejder i TDC samt pressechef hos Messecenter Herning, inden han i 1995 kom til Jyllands-Posten. Der har han siden journalistisk dækket en lang række brancher og store virksomheder – lige fra landbrug og fiskeri til B&O og DSV. Jesper står nu i spidsen for Finans’ dækning af bl.a. detail/dagligvarehandel, modeindustrien samt møbelbranchen. Han har ud over journalistik og erhvervslivet også bl.a. en stor lyst til rejser ud i verden - ligesom han trofast følger Silkeborg IF’s op- og nedture i fodboldens verden.

Den danske supermarkedskæde Spar melder om vækst i et ellers presset marked for salg af dagligvarer. Derfor skruer kæden op for moderniseringer af butikker rundt om i landet, så de kan ruste sig yderligere i kampen mod især discountbutikkerne.

Spar-kæden er del af Dagrofa-koncernen og består af 129 butikker. Hovedparten drives af selvstændige købmænd.

Kæden har netop i samarbejde med købmandsfonden KFI lagt en plan for moderniseringer. I første omgang sker det hos 40 købmænd, hvor der indrettes nye afdelinger for bl.a. frugt/grønt, nemme madløsninger, delikatesser og andet.

Købmandskoncern Dagrofa har lidt over 500 butikker i sine kæder, Meny, Spar, Min Købmand samt Let-Køb. Desuden leveres dagligvarer til kiosker og andre eksterne kunder.

Koncernen omfatter også aktiviteter med engrosforretninger og foodservice.

Ejes af Norges Gruppen med 48 pct., KFI Erhvervsdrivende Fond 42 pct. og selvstændige købmænd med 10 pct.

KFI Erhvervsdrivende Fond står klar med en millionpulje, som købmænd kan få del i til projektet. Adm. direktør Terje List vil ikke definere beløbsstørrelsen, men fastslår, at KFI ser stort potentiale i netop Spar med butikker spredt ud over landet:

»Kæden er for mig at se lidt overset i dansk dagligvarehandel, men har aldrig gjort det så godt som nu. Vores rolle er at være tændbrikken, der sætter fut i bålet gennem uddelinger,« siger Terje List hos KFI, som er medejer af Dagrofa.

»Spar er klar med et mere moderne og tidssvarende koncept, der kan tilpasses til lokalområderne, hvor købmanden er forankret. Det støtter vi,« siger han.

Den danske kæde er del af Spar International med 13.00 butikker i 48 lande. Sammen med det internationale selskab har den danske kæde i august 2019 lanceret et nyt butikskoncept på Teglholmen i København. Erfaringerne fra netop den butik skal nu overføres til resten af den danske kæde.

Der offentliggøres ikke hos Dagrofa et selvstændigt regnskab for Spar-kæden. Dens chef, Richo Boss, fastslår, at Spar har haft fremgang i både 2018 og 2019 – som også er fortsat ind i 2020. Det gælder både i den samlede omsætning og købmændenes indtjening.

Dagligvaremarkedet er kendetegnet ved en flad udvikling målt i volumen – bl.a. i kraft af, at danskerne nu bruger flere penge end før på udespisning og take-away. Samtidig er konkurrencen hård på det danske marked, som er præget af en høj butikstæthed, mens onlinesalget desuden begynder at vokse.

Ud over de andre supermarkedskæder er Spar i dyst med discountsektoren, hvor de fem kæder - Netto, Rema 1000, Fakta, Lidl og Aldi - tilsammen sidder på over 40 pct. af markedet.

Spar-kæden agter i første omgang at modernisere en tredjedel af kædens butikker. Der er dog allerede lagt en samlet plan, som rækker flere år frem.

»Vi er sikre på, at vi trods udviklingen i markedet kan fortsætte den gode udvikling for kæden og hos de selvstændige købmænd. Vi kan se, at det giver succes og vækst for det lokale supermarked, hvor vi allerede har moderniseret, bygget om eller etableret helt nye butikker,« siger kædedirektør Richo Boss, Spar.

Dagrofa-koncernen - med ud over Spar bl.a. supermarkedskæden Meny, Min Købmand og en stor engrosforretning - har over de seneste fem offentliggjorte regnskabsår tabt samlet tæt ved 2 mia. kr. før skat. Alene i 2018 kom koncernen ud med et underskud på 600 mio. kr.

2019 ventes også at lande med et millionunderskud, når regnskabet kommer i løbet af foråret. Til gengæld lyder planen, at koncernen bliver overskudsgivende i 2021.