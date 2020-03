Valutafond pumper milliarder i effekter af coronavirus

IMF mener, at coronavirus nu er et globalt problem, som får store konsekvenser for verdensøkonomien.

Det internationale valutafond IMF tager del i indsatsen for at bekæmpe de negative, økonomiske effekter af coronavirus. Fonden meddeler onsdag aften, at den i første omgang afsætter 50 mia. dollars – ca. 340 mia. kr. – til formålet.

Pengene skal kanaliseres til bl.a. de fattigste medlemslande hos IMF, men også reduktion af effekten på vækstmarkeder med lave indkomster.

IMF’s direktør Kristalina Georgieva fastslår i en udtalelse, at coronavirus nu er en global udfordring.

»Vi er alle klar over, at situationen med spredning af coronavirus er svært alvorlig og kan blive værre. Den situation påvirker os alle. Vi ved, at sygdommen spreder sig hurtigt,« udtaler IMF-direktøren og fortsætter:

»Med over en tredjedel af vores medlemslande som direkte berørte, er dette ikke længere et regionalt spørgsmål – men et globalt problem som kræver global reaktion.«

IMF-chefen er klar i mælet med en vurdering af konsekvenserne:

»I alle scenarier vil den globale vækst i 2020 falde til under sidste års niveau. Hvor langt den vil fald og hvor længe, er vanskeligt at forudsige, da det afhænger af epidemiens udvikling. Men også effektiviteten i vores handlinger.«

Kristalina Georgieva fremhæver samtidig, at hele det finansielle system dog er bedre rustet og mere modstandsdygtigt end før finanskrisen. Det svære er at tackle usikkerhed.

Især er IMF bekymret for konsekvenserne aktuelt i lav-indkomstlande. Derfor arbejdes hos IMF med at identificere de mest sårbare lande og vurdere finansieringsbehov, hvis situationen med Corona forværres yderligere.