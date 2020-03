Danish Crown skruer maksimalt op for produktionen på slagterierne de kommende uger. Målet er at få så mange varer som muligt ud til kunderne, inden de - eller slagteriselskabet - rammes af viruskarantæner.

Den hastige spredning af coronavirus får nu Danish Crown til at fremrykke flere hundredetusinde slagtninger.

Målet er at få så meget kød som muligt afsendt til kunderne, inden de eventuelt bliver ramt af viruskarantæne, eller inden medarbejderne på Danish Crowns slagterier eventuelt bliver sat i karantæne.

»Vi ser en stigende risiko for, at coronavirussen pludselig kan spænde ben for vores produktion,« siger Søren F. Eriksen, adm. direktør for Danish Crowns svinekødsdivision.

Helt konkret sænker Danish Crown fra 23. marts vægtgrænserne for de grise, selskabets andelshavere leverer. Målet er at få slagtet så mange grise som muligt så hurtigt som muligt.

»Vi ved godt, at vores beslutning kan komme lidt på tværs af planlægningen ude hos vores ejere, men i den nuværende situation mener vi, at det er det eneste rigtige at gøre,« siger Søren F. Eriksen.

Coronavirussen har de seneste uger spredt sig hastigt på en række af Danish Crowns vigtigste eksportmarkeder - herunder Kina og Italien. Danish Crowns eksport til Kina er det seneste år mangedoblet, og markedet er lokomotivet i det opsving, der har sendt svinekødspriserne op i historiske rekordniveauer. Danish Crown har også en kæmpe eksport af skinker til Norditalien, hvor coronavirussen spreder sig hastigt og medfører, at både landbrug og fødevareindustri bliver lammet af karantæner.

Danish Crowns eksport er endnu ikke negativt påvirket af coronavirussen, men slagterikoncernen træder nu speederen helt i bund for at maksimere produktionen, inden virussen eventuelt påvirker selskabets eller kundernes produktion.

»Vi er forsigtige optimister, fordi der på nuværende tidspunkt ikke er noget, som tyder på, at forbruget af kød falder (som følge af virusudbruddet, red.). I vores øjne er logistiske udfordringer lige nu den største udfordring,« vurderer Lars Albertsen, global salgsdirektør hos Danish Crown.

Han understreger, at det foreløbig går fint med at få varerne ud til kunderne over hele Europa.

»Men der kan opstå problemer med kort varsel. Det skyldes især, at det nordlige Italien, der er hårdt ramt af coronavirussen, har den største koncentration af skinkeproduktion i hele Europa,« forklarer Lars Albertsen. Danish Crown leverer en stor del af råvarerne til denne produktion.

Lars Albertsen oplyser, at der er stor usikkerhed om udviklingen på bare en uges sigt:

»Der er en overhængende risiko for, at vores kunder enten vælger at producere mindre, fordi de mangler folk, eller alternativt vælger at lukke helt for produktionen i en periode på grund af frygt for spredningen af coronavirussen blandt deres medarbejdere.«

Danish Crowns beslutningen om at sætte maksimalt damp under kedlerne på slagterierne skyldes også risikoen for, at et eller flere af koncernens slagterier eller forædlingsfabrikker bliver lammet af karantæner, hvis nogle af medarbejderne bliver ramt af coronavirussen.