Et af Europas store flyselskaber bekræfter nu, at man sender "spøgelsesfly" i luften.

I luftrummet over Europa sker der i disse uger noget, som er ret usædvanligt. Halvtomme fly i massevis bevæger sig hen over himlen, og nu er de såkaldte ”spøgelsesfly” blevet bekræftet.

Flyselskabet Virgin Atlantic oplyser til BBC, at man ganske rigtigt sender fly med kun meget få passagerer i luften - selvom det økonomisk er en elendig forretning.

»Efterspørgslen på flyrejser er faldet dramatisk på grund af coronavirussen, og i nogle tilfælde bliver vi tvunget til at flyve med næsten tomme fly for ikke at miste vores slots,« siger Shai Weiss, adm. direktør for Virgin Atlantic, til BBC.

Når nogle flyselskaber sender deres maskiner i luften med få eller ingen passagerer - og dermed brænder tonsvis af jetfuel af til ingen verdens nytte - skyldes det særlige EU-regler for, hvem der må lande på bestemte tider i de europæiske lufthavne.

For at beholde deres start- og landingstilladelser – også kaldt slots - skal flyselskaberne under normale omstændigheder benytte 80 pct. af deres slots over en periode på fem uger. Ellers risikerer de at miste dem.

Et britisk flyselskab siger til BBC, at bliver de regler ikke lavet om, må selskabet over de næste to uger gennemføre 32 flyvninger med en belægning på kun 40 pct. Det svarer til over 5.000 tomme flysæder.

Tirsdag sagde EU-Kommissionens præsident, Ursula von der Leyen, at man hurtigst muligt vil udarbejde et lovforslag, som gør det lettere for flyselskaber at beholde deres slots, selvom de ikke bruges.

»Dette er et midlertidigt forslag, som er godt for flyselskapene og for miljøet, fordi vi undgår unødvendige flyvninger med næsten tomme fly,« sagde hun.

Det er coronavirussen, som har fået passagertallet i de europæiske lufthavne til at styrtdykke - og dermed ramt luftfartsselskaberne hårdt.

Storbritanniens transportminister Grant Shapps har anmodet Airport Coordination Ltd (ACL), der tildeler slots og håndhæver reglen i flere europæiske lufthavne, om at lempe reglerne.

Det samme gør Airlines UK, der repræsenterer de britiske luftfartsselskaber.

»Det giver overhovedet ingen mening under disse unikke og udfordrende omstændigheder at tvinge luftfartsselskaber til at flyve med tomme fly og dermed spilde penge og brændstof,« siger chefen for Airlines UK, Tim Alderslade, til BBC.

Han opfordrer til en midlertidig suspendering af den såkaldte 80/20-regel - ligesom man gjorde under finanskrisen. Og noget altså tyder på, at han og resten af luftfartsbranchen får deres vilje.