Coronakrisen smitter af på danske restauranter - heriblandt A Hereford Beefstouw.

Den danske restaurantkæde A Hereford Beefstouw skal ikke kun slås med faldende interesse for store bøffer.

Også den eskalerende corona-epidemi skaber store problemer for bøfkæden og dens 16 restauranter. Det fortæller ejer og direktør Lars Damgaard til Børsen.

»Det er et helt enkelt regnestykke. Vores omsætning er halveret,« siger han.

Antallet af kunder er den seneste tid faldet voldsomt - ikke mindst fordi turisterne udebliver. I Australien, hvor A Hereford Beefstouw har to restauranter, er det ifølge Lars Damgaard »helt slemt.«

Han håber, at bøfkæden kan holde skindet på næsen og undgå et underskud, når regnskabet for 2020 skal gøres op. Men det afhænger af, hvor lang tid der går, før coronavirussen er under kontrol.

I det seneste årsregnskab for selskabet bag A Hereford Beefstouw var der et underskud på 8 mio. kr. - kædens første tab nogensinde.

Det skyldtes bl.a. tab på værdipapirer - som bøfkæden har en pæn del af egenkapitalen placeret i - samt strømningen mod, at flere forbrugere ser med kritiske øjne på oksekød.

Den første A Hereford Beefstouw åbnede i 1971. Lars Damgaard er søn af stifteren og har været direktør siden 1988.

Kæden er gennem årene vokset til nu at udgøre 10 restauranter i Danmark, én i Grønland, én i Sverige og to i Australien.

Derudover driver selskabet bag bøfkæden, Aage Damgaard ApS, også tre kombinerede bryggerier og restauranter samt en kvægfarm i Australien.