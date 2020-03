Skærpede rejsekrav parkerer flyene på jorden. Der er brug for en akut hjælpepakke med statsgaranterede lån, lyder opfordringen fra DI.

Luftfarten i Danmark er i den mest alvorlige krise nogensinde.

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til alle lande i verden, og det vil ramme branchen, som allerede er i gulvet, ekstra hårdt.

»Luftfarten står foran en total nedsmeltning. De skærpede rejsekrav parkerer flyene på jorden. Det betyder nul indtægter til flyselskaber og lufthavne,« siger Michael Svane, branchedirektør i DI.

Erhvervsorganisationen opfodrer derfor til, at regeringen træder til med en akut hjælpepakke til industrien.

DI mener, at luftfarten har akut brug for hjælp for at undgå konkurser, som vil få alvorlige og langvarige konsekvenser for virksomhederne, deres medarbejdere og hele det danske samfund.

»Luftfartsbranchen får brug for statsgaranterede lån. Og vi skal have fundet løsninger for de mange medarbejdere, der skal have løn, indtil krisen er drevet over,« siger Michael Svane.

Den skærpede rejsevejledning fra Udenrigsministeriet vil især ramme SAS, der har en tredjedel af passagererne i Københavns Lufthavn. Det er også et hårdt slag for Norwegian, der sidste år havde en markedsandel i København på 17 pct.

For begge selskaber gælder, at den største andel af passagererne på ruterne er danske rejsende, som altså i den kommende måned frarådes at rejse, hvis det ikke er nødvendigt. Det rammer fritidsrejsende, mens også en stor andel af de erhvervsrejsende.

Især SAS, men også Norwegian, har en del svenskere og nordmænd på flyene, fordi de rejser ud i verden via København. Dertil kommer udenlandske passagerer med ærinde i Danmark.

SAS oplyser, at man i øjeblikket vurderer situationen efter meddelelsen fra Udenrigsministeriet. Det ventes, ar selskabet mandag kommer med en meddelelse om, hvordan man tilpasser sig den nye udvikling, der ændrer sig time for time.

Den skærpede rejsevejledning er også et hårdt slag for lufthavnene, der kan se frem til endnu mere tomme terminaler.

Københavns Lufthavn meddelte i går, at man vil se dage, hvor passagertallet er nede med 70 pct. Det kan blive endnu værre i den kommende måned, når danskerne kun må foretage nødvendige rejser.

I Billund Lufthavn oplyser adm. direktør Jan Hessellund, at man arbejder på at skabe overblik over flyaflysningerne, da billedet hele tiden ændrer sig.

»Det er en situation uden sammenligning. I den kommende uge kommer der en status på udvikling i passagertallene,« siger Jan Hessellund.