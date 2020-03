Europas største økonomi lukker ned

Tyskland lukker nu de fleste butikker og en lang række andre aktiviteter for at begrænse spredningen af coronavirus. Indsatsen ventes at medføre et betydeligt tilbageslag for tysk økonomi.

Corona rammer verden FINANS følger løbende virussens konsekvenser for virksomheder, markeder, makroøkonomi og privatøkonomi. Se temaet

BRANCHENYT