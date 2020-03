Det danske selskab Mobylife, der reparerer mobiltelefoner, lukker. 250 ansatte mister deres arbejde.

Kapitalfonden Catacap har valgt at lade mobilreperatøren Mobylife gå konkurs, efter en potentiel køber trak sig fredag.

Mobylife har knap 250 medarbejdere i Danmark, Norge, Sverige og Finland og har i årevis voldt kapitalfonden problemer.

Catacap har flere gange skudt friske penge i selskabet, der reparerer mobiltelefoner, men har haft vanskeligt ved at konkurrere med uautoriserede reparatører.

»Vi er selvfølgelig rigtig ærgerlige. Der er fortsat perspektiver i selskabet og dygtige medarbejdere. Det er også derfor, at vi har bakket betydeligt op om selskabet og over flere omgange hjulpet finansielt. Med det scenarie, vi ser ind i lige nu, kan vi dog ikke forsvare at gøre det længere,« skriver Vilhelm Hahn-Petersen, ledende partner i Catacap, i en mail til Finans.

Mobylife i Danmark indgav egenbegæring om konkurs mandag den 16. marts 2020, og det forventes ifølge Catacap, at selskaberne bliver taget under konkursbehandling snarest, og at der i den forbindelse vil blive udpeget en kurator.

Finans har tidligere beskrevet problemerne i Mobylife, som blev skabt gennem opkøb og fusioner og var kapitalfonden Catacaps første investering.

Selskabet blev dog ramt af en række udfordringer. Udover at det uautoriserede marked for mobilreparationer er vokset, har en større producent trukket en ”betydelig del” af sine reparationer ud af Norden ifølge kapitalfonden.

Alligevel er det ifølge Catacap lykkedes Mobylife i løbet af det sidste halve år at have overskud på driften, og næste skridt var derfor at finde en ny ejer.

Ifølge Vilhelm Hahn-Petersen har der løbende været dialog med flere potentielle købere, og i løbet af de seneste uger har en af dem sågar gennemført en fuld gennemgang af selskabet - en såkaldt due dilligence.

Desværre, fortæller Catacap-partneren, trak den potentielle køber sig fredag den 13. marts. Det var dagen efter, at statsminister Mette Frederiksen mere eller mindre lukkede landet ned.

En presset likviditet - og den aktuelle corona-sitution, hvor alle aktiviteter er gået betydeligt ned i gear - fik bestyrelsen i Mobylife til at smide håndklædet i ringen i stedet for at risikere at smide flere gode penge efter dårlige.

»Vi havde et intenst forløb med den helt rigtige køber, men det har desværre ikke været muligt at komme i mål i den aktuelle situation,« skriver Vilhelm-Hahn Petersen:

»Det er der ikke nogen, der beklager mere end os.«