Danmarks største møbelproducent lukker produktionen

Tvilum har valgt at sende størstedelen af sine 730 ansatte hjem. Det skriver Midtjyllands Avis.

Coronakrisen får nu Danmarks største møbelproducent, Tvilum, til at lukke produktionen i de kommende uger.

Hovedparten af de 730 ansatte er nu sendt hjem, for at Tvilum kan få del i regeringens hjælpepakke om lønkompensation.

»Det har været vigtig for os at finde en løsning, som på bedste vis hjælper Tvilum og alle vores medarbejdere så skånsomt som muligt gennem krisen, og det mener vi, at vi har fundet med lønkompensationsordningen,« skriver Tvilums topchef, Torben Porsholdt, i en mail til Midtjyllands Avis ifølge branchemediet Wood Supply.

Torben Porsholdt forventer, at Tvilum efter påske har brug for at genoptage produktionen på et vist niveau, og medarbejderne vil løbende blive kaldt tilbage, som behovet opstår.

Virksomheden vil fortsat sende varer ud, selvom produktionen i en periode er lukket.

Tvilum gik konkurs i februar 2018 efter flere år med faldende omsætning og store milliontab.

Siden blev Tvilums konkursbo købt af en gruppe investorer og Torben Porsholdt. De nye ejere har gennemført en opsigtsvækkende turnaround, der sidste år betød, at omsætningen rundede 1 mia. kr., mens resultatet før skat landede på 64 mio. kr. Det svarer til en organisk vækst på 20 pct.

Størstedelen af Tvilums produktion går til eksport. Blandt selskabets store markeder er Frankrig, Tyskland og USA, og kunderne til møblerne er internationale detailkæder som Walmart, Ikea og Jysk.

Tvilum har i dag produktion i Fårvang og Polen.