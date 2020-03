Fætter BR lukker legetøjsbutikkerne under krisen

Endnu flere detailkæder lukker butikkerne midlertidigt rundt om I landet. Seneste eksempel er BR som ejes af Salling Group, der lige nu holder fokus på dagligvarekæderne og onlinehandel.

Flere og flere danske butikskæder lukker frivilligt som konsekvens af coronakrisen. Seneste eksempel er legetøjskæden BR, som netop har meddelt, at den nu lukker samtlige 26 danske butikker midlertidigt.

Fætter BR-mærket og -kæden opstod ellers igen i bybilledet for præcist et år siden under dagligvaregiganten Salling Group, efter at den daværende ejer TopToy nogle måneder tidligere var gået konkurs. Siden har Salling Group åbnet 26 BR-butikker rundt om i landet.

I den forløbne uge, da alle shopping- og indkøbscentre blev lukket som led i kampen for at stoppe coronavirus, blev nogle af dem dermed sat på hold for en periode.

Nu følger de resterende efter. Det skriver Salling Groups topchef Per Bank på Twitter her tirsdag eftermiddag.

»Vi lukker nu BR midlertidig præcist et år efter vi åbnede. Lukket er også vores Salling stormagasiner, Carls Jr. og Starbucks. Vi har brug for dagligvarer, så Netto, Føtex og Bilka er åbne med Covid-19 tiltag og med hjælp fra samvittighedsfulde medarbejdere,« står der i Per Banks tweet.

Salling Group har allerede den seneste periode flyttet ansatte fra aktiviteter, som må lukkes ned, over i dagligvarekæderne. Netop der har Netto, Føtex og Bilka travlt med, som resten af sektoren, at sælge madvarer til danskerne. Derfor hyres også aktuelt ekstra korttidsansatte til dagligvarehandlen.

Også en lang række andre detailkæder har i den forløbne uge - og denne - valgt på eget initiativ at lukke deres butikker. Dels for at tage del i kampen om at stoppe spredningen af coronavirus, og dels fordi kundetrafikken til butikkerne er meget lille nu. I flere sektorer er salget stort set stoppet.

Kæderne holder på samme tid fart i onlinesalget - det gælder også for legetøjskæden BR.