Milliardsalg afblæst - ombejlet selskab har sendt 1.000 mand hjem

Salget af Euro Cater er skudt til hjørne, mens virksomheden kæmper for at få styr på forretningen.

Coronakrisen har kortsluttet én af de mest ventede salgsprocesser herhjemme i foråret, og det ombejlede selskab har måttet sende ca. 1.000 medarbejdere hjem.

Som Finans kunne afsløre i november, har Euro Cater - der står bag bl.a. AB Catering og Inco-butikkerne - hyret investeringsbanken Carnegie til at sælge en betydelig aktiepost, der var ventet at ville indbringe i omegnen af et par milliarder kroner.

I dag er salgsprocessen droppet, fortæller flere kilder til Finans, og Euro Cater kæmper for at få tingene til at hænge sammen.

»Med den situation, vi har i Danmark lige nu, så har vi selvfølgelig ikke tid og kræfter til at skulle tænke på at få en ny partner med. Så skal vi koncentrere os om forretningen og passe den,« siger Steen D. Pedersen, adm. direktør i Euro Cater.

Den afblæste salgsproces vidner om, at markedet for køb og salg af virksomheder er gået fuldstændig i stå som følge af coronakrisen, der ser ud til at sende verden ud i en voldsom recession - i hvert fald i et par kvartaler.

Den usikre udsigt har barberet i omegnen af 30 pct. af nogle af de toneangivende aktieindeks globalt og betyder, at det er vanskeligt for køber og sælger at blive enige om det rigtige prisniveau.

Euro Cater leverer samtidig ind til en industri, som er ekstremt hårdt ramt.

Mens andre grossister gerne skal vende varelageret hurtigt, men hvor det ikke nødvendigvis er nogen katastrofe, hvis tingene samler støv i en periode, har Euro Cater anderledes travlt. Selskabets friske- og ferske fødevarer er lige til at smide ud, når de passerer sidste salgsdato, og der er meget på spil, for ved udgangen af 2018/2019 lød varebeholdningen på 559 mio. kr.

Mange af selskabets kunder - restauranter, grillbarer mm. - har aldrig haft så lidt at lave som i disse dage, hvor landet er mere eller mindre lukket ned.

»Vi bliver virkelig testet i de her dage,« siger Steen D. Pedersen, der sidste uge havde 2.000 ansatte:

»Vi har i hvert fald eller er ved at sende over halvdelen hjem.«

De ansatte er sendt hjem på den såkaldte trepartsordning, der er etableret for at afbøde den økonomiske skade ved coronakrisen, og som betyder, at staten dækker en del af arbejdsgiverens lønomkostninger.

Det skal afbøde nogle af de værste økonomiske konsekvenser for virksomheden, som kæmper med at sikre likviditeten.

Fødevarewatch har tidligere beskrevet, hvordan både Euro Cater samt Dagrofas Engros-butikker har åbnet for salg til privatpersoner, efter at de traditionelle kunders i stort omfang er lukket ned. Det skal sikre, at varerne ikke bliver for gamle.

Hvordan ser tidshorisonten på salgsprocessen ud nu?

»Det kommer helt an på, hvordan Danmark og verden udvikler sig. Hvis vi er tilbage til normalen i efteråret, kan det godt ske til næste forår. Men der er ikke så meget ved at gætte på det, når vi stadig er i den her fase. Så står det ikke nogen steder på to-do-listen,« siger Steen D. Pedersen.

Euro Cater solgte i forbindelse med et generationsskifte omkring en tredjedel af selskabet, og den aktiepost sidder kapitalfonden Intermediate Capital Group i dag på. Det er også denne post, som var sat til salg.

Flere kilder fortæller til Finans, at ledelsen i Euro Cater ikke skulle have specielt meget appetit på at få en ny kapitalfond som medejer, og at en ny medejer formentlig skal findes hos en mere langsigtet dansk investor - f.eks. et family office som Kirk Kapital, der ifølge Finans’ oplysninger også har vist interesse for selskabet.

Hvad er det for en ejer, I godt kunne tænke jer?

»Nu skal vi lige have fokus og styr på butikken igen. Det bedste, vi tror vi kan gøre, er at have en god og veldrevet butik. Vi har prøvet med forskellige partnere nu, og det har givet os nogle erfaring, som vi tager med os,« siger Steen D. Pedersen:

»For os handler det om at være attraktive, så nogen gerne vil være partner hos og med os, så vi har nogen at vælge imellem.«