Ford har fået nedgraderet sin kreditværdighed til junk.

Ford har længe cirkuleret omkring finansmarkedernes skrotplads, men nu er den amerikanske bilgigant kommet inden for indhegningen. Ford har nemlig fået nedgraderet sin kreditværdighed fra såkaldt investment grade til non-investment grade af ratingbureauet S&P Global Ratings som følge af coronavirussen.

Det skriver Bloomberg.

Obligationer stemplet som non-investment grade går også under navne som high yield eller junk. Altså skrot. Det vil sige, at ratingbureauet nu kategoriserer gæld udstedt af Ford som en spekulativ investering.

Nedgraderingen fra S&P Global Ratings kommer, efter at ratingbureauet Moody’s, der i forvejen givet Ford junk-status, har sænket sin vurdering af bilproducenten yderligere.

Med spekulativ rating fra de to ratingbureauer ryger Fords obligationer ud af det store Bloomberg Barclays investment-grade indeks ved slutningen af måneden.

»Presset ved at lukke alle virksomhedens fabrikker adskiller sig fra presset ved en konventionel konjunkturnedgang,« lyder det fra S&P Global Ratings, som peger på, at bilproducenten i denne situation vil bruge flere penge end under en typisk recession.

Ford var inden coronavirussen allerede presset, og bilproducenten var midt i en stor omstrukturering, som tidligere var ventet at løbe op i at koste ca. 75 mia. kr. Ford er den eneste af de helt store amerikanske bilproducent, der ikke har været under konkursbehandling.

»Ford håndterer coronakrisen på en måde, der beskytter vores forretning, vores arbejdsstyrke, vores kunder og vores forhandlere. Vi planlægger at komme ud af denne krise som et stærkere selskab,« lyder det ifølge Bloomberg i en kommentar fra Ford.