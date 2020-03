Spisesteder i USA tilbyder nu "madobligationer" for at holde folks favoritrestauranter kørende.

Flere restauranter i USA er begyndt at sælge gavekort til fremtidig brug. Idéen stammer oprindeligt fra de såkaldte ”krigsobligationer”, som man havde under Anden Verdenskrig.

Tiltaget skal skaffe likviditet og sikre restaurantens overlevelse, skriver Fox Business.

For kunderne er gevinsten, at de dels kan sikre, at deres yndlingsrestaurant også eksisterer efter coronakrisen, og dels at de kan få mere mad, end de egentlig har betalt for.

Tilbuddet går i sin enkelthed ud på, at man her og nu betaler 100 dollars (ca. 700 kr.) for et gavekort, som kan bruges fra begyndelsen af juli med en indfrielsesværdi på 150 dollars (ca. 1.000 kr.). Eller et gavekort på 200 dollars, som giver ret til mad og drikke for 350 dollars.

For eksempel har restaurantkæden Gusto i Atlanta i Georgia solgt for 20.000 dollars af sine ”madobligationer”

»Alle indtægterne går til at holde vores medarbejdere beskæftigede, og uden dem kan vi ikke betjene dig,« skriver restauranten på sin Facebook-side.

Konceptet med ”War Bonds” eller krigsobligationer blev lanceret under Anden Verdenskrig og gav køberen mulighed for at investere et beløb mod at kunne se frem til en højere værdi senere. Her er kontanterne blot byttet ud med mad.

Hjemmesiden SupportRestaurants.org har sammensat et kort over USA med flere end 300 restauranter over hele landet, der tilbyder madobligationer.