Hotelmilliardæren står på kanten af afgrunden

Petter Stordalen har tiden og en virus imod sig i kampen for at forhindre livsværket i at gå under.

Peter Simonsen, født 1991, er nyhedsredaktør på Finans. Han er uddannet ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og har været tilknyttet adskillige af Jyllands-Postens redaktioner, først som praktikant og senere som journalist på Finans, hvor han primært skrev om virksomheder og iværksætteri. Peter er tidligere elitesportsudøver i den ædle disciplin badminton, men nøjes i dag med lange løbeture i området omkring Egå, hvor han bor. Som indfødt nordjyde ved Peter, hvad det vil sige at holde begge ben på jorden, dog med undtagelse af når AaB vinder i fodbold. Da er humøret højt – og selvtilfredsheden ligeså.

Den norske hotelmilliardær Petter Stordalen har nærmest ingen gæster eller indtægter på et tidspunkt, hvor coronavirussen har lammet hotel- og turistbranchen verden over.

Nu beder den 57-årige erhvervsmand regeringen om hjælp i forsøget på at redde det livsværk, som han har brugt 24 år på at opbygge. Det skriver Dagens Næringsliv.

»Det er en helt, helt forfærdelig situation. Alt det, jeg har arbejdet for. Menneskene, kulturen. Vi gør alt, hvad vi kan for at redde det,« siger Petter Stordalen til Dagens Næringsliv.

Petter Stordalens hotelkæde Nordic Choice har måttet lukke adskillige hoteller og afskedige 7.500 ansatte. Hver måned taber hotelkæden 160 mio. kr., og gælden i hotekæden er på over 6 mia. kr.

Men det er ikke Petter Stordalens eneste problem.

Han ejer nemlig også rejsekoncernen Nordic Leisure Travel Group, der omfatter Spies, Ving og Tjæreborg samt flyselskabet Sunclass Airlines. Den forretning er også i store vanskeligheder som følge af coronapandemien.

Petter Stordalen købte rejsekoncernen i oktober sidste år sammen med kapitalfondene Altor og TDR Capital. Ifølge Dagens Næringsliv var Stordalens andel af købet 1,5 mia. kr., og DNB - Norges største bank - har angiveligt pant i hans aktier.

Den 57-årige Petter Stordalen siger, at han ikke har midler ud over sine selskaber til at holde dem i live. Han beder nu den norske regering om hjælp i form af en hjælpepakke til den nødlidende hotel- og rejsebranche.

»Vi står på kanten af afgrunden,« siger Stordalen.

Petter Stordalen er kendt for sin excentriske og karismatiske fremfærd, men ifølge Dagens Næringsliv var han tydeligt tynget, da avisen var forbi for at interviewe ham på Nordic Choices hovedkontor.

Udover en lang række hoteller i Norge ejer Petter Stordalen også adskillige hoteller i Danmark, bl.a. det femstjernede luksushotel Skt. Petri og Comfort Hotel.

Han har også skudt 1,5 mia. kr. i at opføre et nyt luksushotel på den gamle postgrund ved Tivoli og Hovedbanegården.