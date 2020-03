Danmarks måske største sneakersucces Arkk Copenhagen har tjent millioner, men er nu på kun to uger blevet sendt til tælling.

Det danske sneakerfirma Arkk Copenhagen, der på kort tid blev Danmarks største sneakersucces, står nu pludselig i en voldsom krise, der kommer til at koste blod, sved - og en masse millioner.

I et interview med Dansk Mode & Textil siger medstifter Thomas Refdahl, at Arkk Copehangen i al hast har måttet sætte en redningsplan i værk for at forhindre, at coronapandemien tager livet af firmaet.

To ud af tre Arkk-butikker er permanent lukket. 6 ud af 16 fastansatte og halvdelen af butikspersonalet opsagt. Resten bedt om at gå ned i løn. Væk med frokostordning, messer og dyre kontorlokaler.

Thomas Refdahl anslår, at coronakrisen kommer til at koste mindst 30 mio. kr. i tabt omsætning. Dertil kommer kunder, som forventes at gå konkurs, og hvor Arkk Copenhagen mister både varer og betaling for dem.

»I øjeblikket har vi 13 mio. kr. ude at svæve hos debitorer, og hvor mange af dem får vi igen?,« siger Thomas Refdahl til Dansk Mode & Textil.

Arkk Copenhagen kan ifølge direktøren ikke klare sig gennem året uden lån fra banken, Vækstfonden eller ejerne. Heller ikke selvom alle udgifter barberes ned til et minimum.

Lige nu kigger sneakerfirmaet ind i en virkelighed med en halveret omsætning, mere gæld og en væsentligt mindre egenkapital. Spørgsmålet er, ifølge Thomas Refdahl, om det er drømmen værd at forgælde sig.

»Vi vil kæmpe, til det ikke længere giver mening,« siger han til Dansk Mode & Textil.

Sammen med barndomsvennen Kasper Høj Rasmussen fik han for få år siden idéen til at skabe et dansk sneakersbrand, som kunne skille sig ud fra bl.a. Nike og Adidas, hvis sneakers bliver flået ned af hylderne verden over.

Det blev så stor en succes, at to velhaverfamilier i 2018 købte sig ind i firmaet.

Det drejer sig om tøjfamilien Martinsen, der står bag IC Group, samt Pandora-stifterne Winnie Liljeborg og Per Enevoldsens venturefond North-East Venture, der til sammen købte lidt over en fjerdedel af Arkk.