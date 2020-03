Historisk dansk restaurant er gået konkurs

15 medarbejdere har mistet jobbet.

Coronakrisen har tæret på danske restauranter, og nu har den historiske fynske Restaurant Carlslund været nødt til at dreje nøglen om.

Driftsselskabet bag restauranten har indgivet en konkursbegæring, fordi man ikke kan se en økonomisk fremtid for restauranten hen over sommeren.

Det skriver Fyens.dk.

15 medarbejdere står nu uden arbejde som følge af konkursen. Det piner Jacob Høffner, der er direktør for driftsselskabet bag.

»Vi er simpelthen så kede af det. Allermest at vi med den her konkurs må sende 15 ansatte ud i arbejdsløshed. De seneste 14 dage har vi gransket alle de hjælpepakker, der er kommet fra regering og Folketinget. Der er rigtig mange gode elementer i dem. Men der er ikke noget i pakkerne, der kan hjælpe en restaurant som vores,« siger Jacob Høffner til avisen.

Konkursen kommer efter, at restauranten har været nødt til at aflyse flere arrangementer som følge af corona-nedlukningen.

Jacob Høffner siger dog til avisen, at han stadig har håb for, at restauranten kan genåbne i fremtiden.

Restaurant Carlslund blev opført i 1871 af kammerherre Chr. Benzon, skriver Visitfyn her, hvor man kan læse mere om restaurantens historie.