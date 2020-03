Rapport viser et styrtblødende dansk erhvervsliv

Dansk Erhverv frygter, at april og maj bliver endnu værre for erhvervslivet, end marts har været.

Milliardtab, fyringer og omfattende økonomiske problemer.

Det er øjebliksbilledet i et "styrtblødende" dansk erhvervsliv, som gør status over marts med coronavirus i Danmark.

Det viser en rapport fra brancheorganisationen Dansk Erhverv, skriver Berlingske.

I rapporten fremgår det blandt andet, at dansk erhvervsliv har oplevet et omsætningstab på op til 52 milliarder kroner i marts alene.

Brian Mikkelsen, der er administrerende direktør i Dansk Erhverv, kalder det nogle "meget bekymrende tal".

- Vores analyse viser, at vi har dele af dansk erhvervsliv, som styrtbløder. Som fyrer rigtig mange mennesker. Som står og mangler likviditet og har mistet op til 52 milliarder kroner i omsætning, siger han til Ritzau.

Konkret viser rapporten, at næsten syv ud af ti virksomheder har oplevet et fald omsætningen i marts sammenlignet med 2019. Det svarer til et samlet tab på mellem 35 og 52 milliarder kroner.

Brian Mikkelsen frygter, at april og maj bliver endnu værre.